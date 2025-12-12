Orcas und Delfine bilden Jagdgemeinschaften

Delfine dienen Orcas als Späher

Die beiden Tierarten wurden beobachtet, wie sie wenige Meter entfernt voneinander jagen. Das Verhalten wurde mit Bewegungsdaten, Unterwasseraufnahmen, akustischen Messungen und Drohnenbildern untersucht. In zwei Wochen konnten 258 Mal Jagdgemeinschaften festgestellt wurden – die Orcas orientierten sich an den Delfinen und änderten auch hin und wieder ihren Kurs, um ihnen bei Tauchgängen zu folgen. Es wird daher vermutet, dass die Delfine als Späher für die Orcas dienen.