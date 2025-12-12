Vorteilswelt
Beide profitieren

Orcas und Delfine bilden Jagdgemeinschaften

Wissenschaft
12.12.2025 13:10
(Bild: Florian Graner)

Wissenschaftler haben vor der kanadischen Küste eine außergewöhnliche Entdeckung gemacht: Sie konnten beobachten, wie Orcas und Delfine gemeinsam Jagd auf riesige Lachse machten. Beide Tierarten profitieren von dieser Kooperation.

Die Jagdgemeinschaften zwischen Weißseitendelfinen und Killerwalen wurde rund um Vancouver Island entdeckt, wie Forscher der Dalhousie University in Halifax in der Fachzeitschrift „Scientific Reports“ berichten. Aufnahmen ihrer Forschungsarbeit veröffentlichten sie auf YouTube (siehe Video unten). 

Delfine dienen Orcas als Späher
Die beiden Tierarten wurden beobachtet, wie sie wenige Meter entfernt voneinander jagen. Das Verhalten wurde mit Bewegungsdaten, Unterwasseraufnahmen, akustischen Messungen und Drohnenbildern untersucht. In zwei Wochen konnten 258 Mal Jagdgemeinschaften festgestellt wurden – die Orcas orientierten sich an den Delfinen und änderten auch hin und wieder ihren Kurs, um ihnen bei Tauchgängen zu folgen. Es wird daher vermutet, dass die Delfine als Späher für die Orcas dienen.

So unterstützen die Delfine die Schwertwale offenbar dabei, Königslachse zu erbeuten, die bis zu 1,5 Meter lang werden könnten. Diese sind zu groß, um von den Delfinen erlegt werden zu können. Diese profitieren auch von der gemeinsamen Jagd: Für die Delfine fallen Reste ab, die zuvor von den Orcas zerteilt worden waren. Die Schwertwale zeigten kein aggressives Verhalten gegenüber ihren Jagdgenossen. 


Forscher staunen
Orcas basteln Werkzeug zum gegenseitigen Putzen
23.06.2025
Vor Portugals Küste
Orcas versenken Jacht, fünfköpfige Familie an Bord
12.10.2025

„Wir wissen bereits seit Langem, dass Schwertwale mit den Pazifischen Weißseitendelfinen interagieren, aber zu sehen, wie sie synchron mit ihnen tauchen und jagen, verändert unser Verständnis dieser Treffen komplett“, zeigte sich das Forschungsteam in einem Bericht der Universität verblüfft über seine Entdeckung. 

