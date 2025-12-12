Vorteilswelt
Rassismus-Skandal

Fragwürdiger Geste: Miss Finnland verliert Titel

Society International
12.12.2025 12:22
Sarah Dzafce während der diesjährigen „Miss Universe“-Wahl in Bangkok
Sarah Dzafce während der diesjährigen „Miss Universe“-Wahl in Bangkok(Bild: EPA/RUNGROJ YONGRIT)

Die amtierende Miss Finnland Sarah Dzafce verliert im Zuge eines Rassismus-Skandals ihren Titel und ihre Krone. Das gaben die Organisatoren des Schönheitswettbewerbs auf bekannt.

0 Kommentare

Man akzeptiere keinerlei Form von Rassismus oder diskriminierendem Verhalten und entschuldige sich für den Vorfall, schrieb die Organisation in einem Statement.

Zweite bereits gekrönt
Als neue Miss Finnland wurde bereits Tara Lehtonen auserkoren, die bei dem Wettbewerb auf dem zweiten Platz gelandet war. „Ich verspreche, diesen Titel mit Stolz und tiefem Respekt zu tragen“, gelobte die Frau aus Helsinki auf Instagram.

Verunglimpfung asiatischer Menschen
Dzafce hingegen war im September zur Miss Finnland gekrönt worden. Wie der Rundfunksender Yle berichtete, geriet sie jüngst in den sozialen Medien in einen Shitstorm, nachdem ein fragwürdiges Foto von ihr auf einer Online-Plattform aufgetaucht war: Auf dem Bild ist die junge Frau zu sehen, wie sie ihre Augen mit den Fingern verzieht.

Lesen Sie auch:
Gabrielle Henry kämpft drei Wochen nach ihrem Sturz von der „Miss Universe“-Bühne  um ihr Leben.
Erlitt Hirnblutung
„Miss Jamaica“ kämpft nach Sturz um ihr Leben
10.12.2025
Krone „gekauft“?
Schwere Betrugsvorwürfe wegen neuer Miss Universe
30.11.2025
Nach Skandal
Miss Mexiko Fatima Bosch zur Miss Universe gekürt
21.11.2025

Dazu schrieb sie einen Text, der laut Yle so viel bedeutet wie „mit einem Chinesen essen gehen“. Die Geste wurde weitgehend als Verunglimpfung asiatischer Menschen interpretiert.

Dzafce im „Miss Universe“-Finale
Dzafce im „Miss Universe“-Finale(Bild: EPA/RUNGROJ YONGRIT)

Dzafce verteidigte die Geste zunächst damit, sie habe wegen „starker Kopfschmerzen“ lediglich ihre Schläfen massiert und die Augen geweitet. Auf der Pressekonferenz am Donnerstag entschuldigte sie sich jedoch für den Vorfall, insbesondere bei asiatischen Menschen. „Rassismus ist in keiner Weise akzeptabel“, sagte sie.

Porträt von krone.at
krone.at
