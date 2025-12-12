Fragwürdiger Geste: Miss Finnland verliert Titel

Verunglimpfung asiatischer Menschen

Dzafce hingegen war im September zur Miss Finnland gekrönt worden. Wie der Rundfunksender Yle berichtete, geriet sie jüngst in den sozialen Medien in einen Shitstorm, nachdem ein fragwürdiges Foto von ihr auf einer Online-Plattform aufgetaucht war: Auf dem Bild ist die junge Frau zu sehen, wie sie ihre Augen mit den Fingern verzieht.