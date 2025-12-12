Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

EU-Plan zu Russen-Geld

Orbán: „Brüssel wird den Rubikon überschreiten“

Außenpolitik
12.12.2025 13:00
Der ungarische Premier Viktor Orbán ist klar gegen die Nutzung russischer Vermögen für den ...
Der ungarische Premier Viktor Orbán ist klar gegen die Nutzung russischer Vermögen für den Wiederaufbau der Ukraine.(Bild: AFP/NICOLAS TUCAT)

Seit Monaten streitet die EU darüber, ob der Ukraine geholfen werden soll, indem auf russische Vermögen zugegriffen wird. Während am Freitag die EU-Finanzminister dazu beraten, warnt der ungarische Regierungschef Viktor Orbán eindringlich davor.

0 Kommentare

Ein Reparationsdarlehen, für das eingefrorene russische Staatsvermögen als Sicherheit dienen, ist eine der Option zur Finanzierung der Ukraine, die von der EU-Kommission vorgelegt wurde und die heute bewertet wird. Das Darlehen könnte bis zu 165 Milliarden Euro betragen, das Risiko für Österreich würde dabei in einer Haftung in Höhe von kolportierten vier Milliarden Euro bestehen.

Marterbauer: „beste Lösung“
Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hielt den Plan schon im Vorfeld für „überzeugend“. Seiner Ansicht nach ist die Verwendung der russischen Gelder als Sicherheit für EU-Anleihen die „beste Lösung, die jetzt möglich ist“. Die zweite Möglichkeit, der Ukraine finanziell unter die Arme zu greifen, bestünde darin, neue EU-Schulden aufzunehmen.

Eine endgültige Entscheidung wollen die EU-Spitzen bei einem Gipfel kommende Woche treffen. Für die Nutzung russischer Vermögen wurde aber schon vorgebaut: Am Donnerstag verständigten sich die EU-Staaten darauf, per Mehrheitsentscheidung eine rechtliche Grundlage dafür zu schaffen.

Lesen Sie auch:
Derzeit sind die russischen Zentralbankgelder über EU-Sanktionsbeschlüsse eingefroren, die alle ...
Jetzt ist es fix
Russisches Vermögen bleibt in der EU eingefroren
11.12.2025
Zentralbank klagt
Krimi um russische Vermögenswerte geht weiter
12.12.2025

Ungarns Veto verhindert
Als erster Schritt wurde beschlossen, russische Gelder auf unbestimmte Zeit einzufrieren. Damit sollte schon im Vorfeld verhindern, dass ein Land wie Ungarn, das noch immer freundschaftliche Beziehungen zu Russland unterhält, ein Veto gegen den Plan einlegt und die Freigabe der Vermögen erzwingt.

Ungarns rechtskonservativer Premier Orbán bezeichnete die Pläne als „rechtswidrig“. Dies werde der Union irreparablen Schaden zufügen, kritisierte er am Freitag auf Facebook und schrieb: „Brüssel wird heute den Rubikon überschreiten“ – in Anspielung auf den römischen Feldherrn Julius Cäsar, der mit seiner Überschreitung des Flusses Rubikon in Norditalien einen Bürgerkrieg auslöste. 

Klage sorgt für Unsicherheit
Fix ist es noch nicht, dass am 18. Dezember das Reparationsdarlehen samt Zugriff auf russische Staatsvermögen auf den Weg gebracht wird. Der Plan ist nach wie vor umstritten, insbesondere Belgien ist dagegen. Für Unsicherheit sorgt zudem, dass die russische Zentralbank eine Klage gegen den belgischen Finanzdienstleister Euroclear angekündigt hat, wo die meisten Vermögenswerte, die Russland in der EU hat, gelagert werden.

Porträt von Matthias Fuchs
Matthias Fuchs
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Atmosphärischer Fluss
Schwere Überschwemmungen in den USA und Kanada
Smog in Bosnien
Luftverschmutzung sorgt für Flugchaos in Sarajevo
Video zeigt Aufprall
Flugzeug kracht auf Autobahn auf fahrendes Auto
Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
160.836 mal gelesen
Tirol
15 Monate bedingt für Benko, Gattin freigesprochen
131.316 mal gelesen
Freispruch für Nathalie Benko, der gefallene Immobilienjongleur selbst bekam weitere 15 Monate ...
Kärnten
ÖSV-Ass: „FIS muss kapieren, wir sind herzeigbar!“
101.699 mal gelesen
Markus Salcher geht heuer ein letztes Mal in die Hocke.
Mehr Außenpolitik
„Beleglotterie“ kommt
Regierung verlost ab Herbst 2026 unser Steuergeld
EU-Plan zu Russen-Geld
Orbán: „Brüssel wird den Rubikon überschreiten“
Neue Ausrichtung
Künftig weniger Soldaten an Österreichs Grenzen
Zentralbank klagt
Krimi um russische Vermögenswerte geht weiter
Diversion gekippt
Wöginger wieder vor Gericht: „Bleibe Klubobmann“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf