Orbán: „Brüssel wird den Rubikon überschreiten“

Klage sorgt für Unsicherheit

Fix ist es noch nicht, dass am 18. Dezember das Reparationsdarlehen samt Zugriff auf russische Staatsvermögen auf den Weg gebracht wird. Der Plan ist nach wie vor umstritten, insbesondere Belgien ist dagegen. Für Unsicherheit sorgt zudem, dass die russische Zentralbank eine Klage gegen den belgischen Finanzdienstleister Euroclear angekündigt hat, wo die meisten Vermögenswerte, die Russland in der EU hat, gelagert werden.