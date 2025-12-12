Der Puck liegt nun beim Landeshauptmann!

Eine Demonstration der bald heimatlosen Eishockey- und Stocksportler blieb vorm Frohnleitner Rathaus zwar aus, nach der Gemeinderatssitzung am Donnerstag ist aber klar, dass die alte Eishalle nächste Saison nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Der jährliche Abgang (von angeblich 600.000 Euro) der 21 Jahre alten Infrastruktur ist ein schwerer Rucksack, für eine neue Kühlanlage und eine neue Eismaschine müssten 600.000 bis 800.000 Euro investiert werden, das ist für Bürgermeister Johann Wagner (ÖVP) und Co. nicht zu stemmen. Die alte Eishalle (die von der Frohnleiten KG betrieben wird) wird vermutlich vom Padel-Sport nachgenutzt.