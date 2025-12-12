Pfleger missbrauchte Patienten unter Narkose

Kinderpornografische Aufnahmen gefunden

Ermittler fanden auf dem Handy des Mannes Fotos und Videos, die mutmaßlich die Taten zeigen. Laut Anklage soll der Pfleger Aufnahmen an eine 30-jährige Bekannte geschickt haben, die ebenfalls wegen Beihilfe angeklagt wurde. Zudem wird dem Krankenpfleger Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie zur Last gelegt.