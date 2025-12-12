Mit 41 auf Skiern? Goggia: „Höchstens als Tourist“

„War und ist immer noch mein Vorbild“

Die große Gewinnerin des Vormittags war jedoch die 41-jährige Vonn, die letztlich überlegen ihren ersten Sieg nach ihrem Comeback feierte. „Ich bin wirklich beeindruckt von Lindsey“, staunte auch Goggia. „Ich freue mich sehr für sie. Sie ist eine außergewöhnliche Athletin, sie war und ist immer noch mein Vorbild.“