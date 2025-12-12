Vorteilswelt
Staunen über Vonn

Mit 41 auf Skiern? Goggia: „Höchstens als Tourist“

Ski Alpin
12.12.2025 13:04
Sofia Goggia (l.) zieht ihren Hut vor Lindsey Vonn (r.).
Sofia Goggia (l.) zieht ihren Hut vor Lindsey Vonn (r.).(Bild: AP/Gabriele Facciotti)

Sofia Goggia zieht ihren Hut vor Lindsey Vonn. Die US-Amerikanerin gewann am Freitag ihr erstes Weltcup-Rennen seit über sieben Jahren. Ob sich Goggia ebenfalls vorstellen kann, mit 41 Jahren noch auf Skiern zu stehen? „Höchstens als Tourist.“

Als Vierte verpasste die Italienerin das Stockerl am Freitag nur knapp, Magdalena Egger war mit Startnummer 27 noch auf Rang zwei gefahren und verdrängte die 33-Jährige damit vom Podest. Dennoch sei sie mit ihrer Fahrt generell zufrieden gewesen, wie Goggia im Zielraum erklärte.

Sofia Goggia wurde Vierte.
Sofia Goggia wurde Vierte.(Bild: GEPA)

„War und ist immer noch mein Vorbild“
Die große Gewinnerin des Vormittags war jedoch die 41-jährige Vonn, die letztlich überlegen ihren ersten Sieg nach ihrem Comeback feierte. „Ich bin wirklich beeindruckt von Lindsey“, staunte auch Goggia. „Ich freue mich sehr für sie. Sie ist eine außergewöhnliche Athletin, sie war und ist immer noch mein Vorbild.“

Lesen Sie auch:
Lindsey Vonn legte eine Traumfahrt hin.
ÖSV-Duo am Podest
Erster Sieg für Vonn seit 2018 – und was für einer
12.12.2025
Noch Luft nach oben?
Vonn emotional: „Mein Vater hat so sehr geweint!“
12.12.2025
Erstes Weltcup-Podium
Sensationell! Rang 2 für Egger „nicht zu glauben“
12.12.2025

Vonn habe gezeigt, dass es das Wichtigste ist, an sich selbst zu glauben. Für sie selbst sei eine Karriere in diesem Alter jedoch nicht vorstellbar, so Goggia weiter. Dann doch lieber als Tourist die Rennen mitverfolgen ...

