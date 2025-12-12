Fitz in USA: Nachbar Rossi und sein Angriff 2026

Dominik Fitz wohnt nach seinem Wechsel zu Minnesota mit Eishockey-Ass in der selben Anlage. Der Ex-Austrianer fliegt wegen Jetlag früher zurück in die USA, ist vom NFL-Hype und Superstar Lionel Messi beeindruckt.
„Nach meiner Ankunft habe ich ihn kennengelernt. Wir waren zweimal gemeinsam essen, er ist sehr nett, ein richtig cooler Typ“, meint Dominik Fitz über Eishockey-Ass Marco Rossi. Der bei den Minnesota Wild wegen einer Unterkörperverletzung schmerzlich vermisst wird, auf Einladung durfte Fitz dem 24-Jährigen in der NHL gegen Winnipeg Jets aber schon live zusehen. „Ich hoffe, es war nicht das letzte Mal. Die Stimmung war einfach überragend“, schwärmte Fitz. Der im August von der Austria zu Minnesota United in die Major League Soccer (MLS) wechselte, mit Rossi auch in der gleichen Wohnungsanlage haust. „Wir haben ein Gym, einen Pool, Billard-Tisch sowie Golf-Simulator. Marco ist viel unterwegs, daher kreuzen sich unsere Wege meistens im Lift“, lacht Fitz. Der in der Nähe des Football-Stadions der Minnesota Vikings wohnt, vom NFL-Hype beeindruckt ist. „Am Spieltag herrscht in der Stadt ein absoluter Ausnahmezustand. Jede Partie ist hier mit 73.000 Fans restlos ausverkauft, das ist schon verrückt und gibt’s eben nur in Amerika.“
