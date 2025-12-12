Verkauf? Benkos Ex-Pferd wechselt Stall und Reiter

Der bisherige Reiter Christian Kukuk bestätigte den Wechsel gegenüber dem Online-Portal spring-reiter.de: „Vom ersten Tag an war Chageorge immer ein außergewöhnliches Pferd für mich. Ich bin all den Leuten, die uns in den letzten zwei Jahren unterstützt haben und uns die Möglichkeit gegeben haben, in den 5* Sport zu entwickeln und diese tollen Erfolge zu feiern, sehr dankbar! Nun bin ich gespannt auf eine neue tolle Partnerschaft und wünsche Lara und ihrem Team ganz viel Spaß, Freude und Erfolg mit ,Chageorge‘!“