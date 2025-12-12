Vorteilswelt
Hengst nun in Belgien

Verkauf? Benkos Ex-Pferd wechselt Stall und Reiter

Sport-Mix
12.12.2025 13:51
Der Hengst „Chageorge“ war kurzzeitig im Besitz von René Benkos Privatstiftung.
Der Hengst „Chageorge“ war kurzzeitig im Besitz von René Benkos Privatstiftung.(Bild: Helmut Fohringer, Herve Bonnaud/1clicphoto, Krone KREATIV)

René Benkos dubiose Geschäfte mit mehreren hochpreisigen Springpferden beschäftigen immer noch die Ermittler. Der Hengst „Chageorge“, kurzzeitig im Besitz einer Subfirma der Laura Privatstiftung, hat nun Stall und Reiter gewechselt. 

0 Kommentare

In den Jahren vor dem Zusammenbruch des Signa-Kartenhauses hatte sich Benko offenbar Zutritt in die internationale Reitsport-Elite verschaffen wollen – und das mit dem Kauf von drei hochpreisigen Springpferden. 

Der Deal mit „Chageorge“ war im Februar 2024 nach Recherchen von „Krone“ und „News“ bekannt geworden. Auch der Hengst „Mumbai“ – inzwischen nach Mexiko verkauft – und die Stute „Just be Gentle“, derzeit beim Rolex Grand Prix in Genf am Start, sollten über eine Tochterfirma der Laura Privatstiftung als Investments fungieren. 

Pferde wieder zurückgekauft
Doch der Deal mit der Stute scheiterte, kurze Zeit später kaufte der Stall von Ludger Beerbaum, unter dessen Bereiterriege die edlen Rösser an den Start gingen, die Pferde zurück – wir berichteten ausführlich. „Chageorge“ war bislang unter dem amtierenden Olympiasieger der Springreiter, Christian Kukuk, auf Turnieren in aller Welt unterwegs – auch vor dem Schloss Schönbrunn in Wien. 

„Chageorge“ unter Christian Kukuk in Wien
„Chageorge“ unter Christian Kukuk in Wien(Bild: ph.Stefano Grasso/LGCT/LGCT of Vienna)

Nun verkündete die 27-jährige Französin Lara Tryba den Wechsel des Fuchshengstes in ihren Stall. Tryba gilt als eine der besten Nachwuchsreiterinnen der Welt, sie arbeitet als Bereiterin bei Ashford Farms in Belgien: „Weihnachten kam früh dieses Jahr – und was für ein Geschenk. Willkommen zuhause, Chageorge!“, postete sie auf Instagram. 

Der bisherige Reiter Christian Kukuk bestätigte den Wechsel gegenüber dem Online-Portal spring-reiter.de: „Vom ersten Tag an war Chageorge immer ein außergewöhnliches Pferd für mich. Ich bin all den Leuten, die uns in den letzten zwei Jahren unterstützt haben und uns die Möglichkeit gegeben haben, in den 5* Sport zu entwickeln und diese tollen Erfolge zu feiern, sehr dankbar! Nun bin ich gespannt auf eine neue tolle Partnerschaft und wünsche Lara und ihrem Team ganz viel Spaß, Freude und Erfolg mit ,Chageorge‘!“

Ob der Hengst auch den Besitzer wechselte, wurde nicht bekannt gegeben.  Beim Weltreiterverband FEI scheint derzeit noch Beerbaum Stables als Besitzer auf. Sollte er verkauft worden sein, dürfte er allerdings alles andere als ein Schnäppchen gewesen sein. 

Porträt von Michaela Braune
Michaela Braune
