„Ich trinke meinen ersten Punsch im August“

„Krone“: Frau Neusiedler, wie sind Sie denn zum Punschverkauf gekommen?

Brigitte Neusiedler: Ich habe früher den Roten Hiasl geführt, als man mich 2004 gefragt hat, ob ich bei einem Event in den Blumengärten aushelfen könnte mit Punsch. Das war sogar noch ein Jahr, bevor der eigentliche Weihnachtsmarkt hier begann. Ich bin also von Anfang an dabei.