„Ich trinke meinen ersten Punsch im August“

Kein Glück für „Izzi“ beim Saisonstart in Cervinia
Out im Achtelfinale
Seit über 20 Jahren kreiert, kocht und verkauft Brigitte Neusiedler samt Familie Dutzende Sorten Punsch am Weihnachtsmarkt in den Wiener Blumengärten Hirschstetten. Zucker im Punsch kann sie nicht ausstehen und hat in all den Jahren am Punschstand schon so einiges mit Besuchern erlebt.
„Krone“: Frau Neusiedler, wie sind Sie denn zum Punschverkauf gekommen?
Brigitte Neusiedler: Ich habe früher den Roten Hiasl geführt, als man mich 2004 gefragt hat, ob ich bei einem Event in den Blumengärten aushelfen könnte mit Punsch. Das war sogar noch ein Jahr, bevor der eigentliche Weihnachtsmarkt hier begann. Ich bin also von Anfang an dabei.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.