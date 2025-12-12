„Red Sprites“ über Burg in Frankreich fotografiert

Nur wenn man sich weit genug vom Gewitter entfernt befindet, kann man sie am Nachthimmel als Lichtfontänen, die kurz rötlich aufleuchten, beobachten. Weil sich diese Entladungen in der Ionosphäre weniger stark erhitzen als gewöhnliche Blitze, entsteht ein sogenanntes kaltes Plasma. Warum „Rote Kobolde“ nur manchmal entstehen, was in ihnen vorgeht und was ihre Form bestimmt, ist bis dato noch nicht genau geklärt.