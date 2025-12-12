Vorteilswelt
Schwer beobachtbar

„Red Sprites“ über Burg in Frankreich fotografiert

Wissenschaft
12.12.2025 15:10
(Bild: NASA/Nicolas Escurat)

Eine faszinierende Aufnahme ist dem französischen Fotografen Nicolas Escurat gelungen. Er konnte eine spezielle Form von Blitzen oberhalb von Gewitterwolken, die auch als „Red Sprites“ (Rote Kobolde) bezeichnet werden und vom Boden aus kaum zu beobachten sind, ablichten.

Zu sehen waren die roten Blitze während eines heftigen Gewitters über der mittelalterlichen Burg Beynac in der südfranzösischen Gemeinde Beynac-et-Cazenac

Diese speziellen roten Blitze spielen sich nicht nur in viel größeren Höhen ab als gewöhnliche weiße Blitze, sie haben auch viel niedrigere Temperaturen und sind in der Regel deutlich schwächer. Weshalb ihr Leuchten auch sehr schwer zu beobachten ist.

Vom Boden aus kaum beobachtbar
Bei „Red Sprites“ handelt sich um Blitze, die bei besonders heftigen Gewittern über die Wolkendecke bis in eine Höhe von rund 50 bis knapp 100 Kilometer nach oben ausschlagen. Da die Erscheinungen nur äußerst selten vom Boden aus beobachtet werden können, wurden sie erst nach Beginn der Luftfahrt aktenkundig.

Nur wenn man sich weit genug vom Gewitter entfernt befindet, kann man sie am Nachthimmel als Lichtfontänen, die kurz rötlich aufleuchten, beobachten. Weil sich diese Entladungen in der Ionosphäre weniger stark erhitzen als gewöhnliche Blitze, entsteht ein sogenanntes kaltes Plasma. Warum „Rote Kobolde“ nur manchmal entstehen, was in ihnen vorgeht und was ihre Form bestimmt, ist bis dato noch nicht genau geklärt.

„Kobolde“ wurden erstmals 1989 fotografiert
Fest steht: „Red Sprites“ entstehen immer im Zusammenhang mit heftigen Gewittern. Mit einem starken Wolke-Boden-Blitz werden zeitgleich Luftmoleküle über den Gewitterwolken bis hinauf in die untere Ionosphäre zum Leuchten angeregt.

Weil sie von den Wolken verdeckt werden, sind sie von der Erde aus kaum zu sehen, weshalb „Rote Kobolde“ lange Zeit als Spinnerei von Piloten – erstmals hatten Kampfpiloten während des Vietnamkrieges von diesem Phänomen berichtet – abgetan wurden.

