Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Weihnachtsmenü

Was bringen eigentlich die Profis auf den Tisch?

Vorarlberg
14.12.2025 10:25
Was koche ich zu Weihnachten? Antworten gibts von den Profis.
Was koche ich zu Weihnachten? Antworten gibts von den Profis.(Bild: Sabine Dietrich)

Gans, Karpfen, Fondue oder mal was Exotisches – dem Weihnachtsmenü gehen oft viele Diskussionen im Familienkreis voraus. Wir haben bei Vorarlbergs Gastronominnen und Gastronomen nachgefragt, was sie am Heiligabend auftischen und waren vom Traditionsbewusstsein überrascht!   

0 Kommentare

Karin Kaufmann (Gewürzwerkstatt und Kochbuchautorin)
Für Karin Kaufmann, die mit ihren zahlreichen Kochbüchern und Produkten ganze Haushalte kulinarisch grundversorgt, ist der 24. Dezember ein ganz besonderes Datum – es ist ihr Lieblingstag. Kein Wunder, schon am Nachmittag geht das Feiern im Hause Kaufmann los. Auf den Tisch kommt jedes Jahr eine selbst eingesalzene, also eine „graved“ Lachsforelle. Auch ein traditioneller Mayonnaisesalat – ein Gericht, das schon Karins Mutter zubereitet hat – wird jedes Jahr serviert. Und eine Pflichtübung an Weihnachten sind Kekse: Neben Ischlern und Pfefferle wird jedes Jahr etwas Neues ausprobiert. Manches davon bleibt, manches darf auch wieder gehen. Was auch heuer wieder bleiben darf und muss: die schokoladige Weihnachtstorte für den Christtag!

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
0° / 5°
Symbol wolkig
Bludenz
-3° / 4°
Symbol wolkenlos
Dornbirn
2° / 6°
Symbol heiter
Feldkirch
-2° / 5°
Symbol heiter

krone.tv

Die Polizei riegelte alles ab und leitete eine Alarmfahndung ein. Der Schütze konnte aber ...
Schütze auf der Flucht
Schüsse an US-Universität: Zwei Tote, 9 Verletzte
Das Frachtschiff brannte lichterloh. Verletzt wurde aber den Angaben zufolge niemand.
Angriff auf Odessa
Russische Rakete traf türkisches Frachtschiff
Die Streckenmaut für den Brenner – hier die Mautstelle Schönberg – stieg von 66 auf 72 Euro.
Schnell noch kaufen
Asfinag-Mauttarife: Erhöhung um satte 9 Prozent?
US-Präsident Donald Trump und Jeffrey Epstein im Gespräch mit einer Frau
Mit jungen Frauen
Epstein-Affäre: Neue Fotos von Trump aufgetaucht
Greenpeace-Aktion
Aktivisten färben Platz um Triumphbogen orange ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
162.327 mal gelesen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
121.034 mal gelesen
Steiermark
„Schrecklich“: Große Trauer um Unfallopfer (18)
95.582 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die junge Frau hatte nach dem Zusammenstoß keine Chance – sie verstarb am Unfallort.
Mehr Vorarlberg
Krone Plus Logo
Weihnachtsmenü
Was bringen eigentlich die Profis auf den Tisch?
Out im Achtelfinale
Kein Glück für „Izzi“ beim Saisonstart in Cervinia
Krone Plus Logo
Gemeinsam statt einsam
Ein Abend, an dem niemand alleine sein muss
Klarer 3:0-Heimsieg
Rieder „Wikinger“ machen fette Beute gegen Altach!
Gegen St. Pölten
In Bregenz freut man sich über die „Bonuspunkte“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf