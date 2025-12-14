Was bringen eigentlich die Profis auf den Tisch?

Gans, Karpfen, Fondue oder mal was Exotisches – dem Weihnachtsmenü gehen oft viele Diskussionen im Familienkreis voraus. Wir haben bei Vorarlbergs Gastronominnen und Gastronomen nachgefragt, was sie am Heiligabend auftischen und waren vom Traditionsbewusstsein überrascht!
Karin Kaufmann (Gewürzwerkstatt und Kochbuchautorin)
Für Karin Kaufmann, die mit ihren zahlreichen Kochbüchern und Produkten ganze Haushalte kulinarisch grundversorgt, ist der 24. Dezember ein ganz besonderes Datum – es ist ihr Lieblingstag. Kein Wunder, schon am Nachmittag geht das Feiern im Hause Kaufmann los. Auf den Tisch kommt jedes Jahr eine selbst eingesalzene, also eine „graved“ Lachsforelle. Auch ein traditioneller Mayonnaisesalat – ein Gericht, das schon Karins Mutter zubereitet hat – wird jedes Jahr serviert. Und eine Pflichtübung an Weihnachten sind Kekse: Neben Ischlern und Pfefferle wird jedes Jahr etwas Neues ausprobiert. Manches davon bleibt, manches darf auch wieder gehen. Was auch heuer wieder bleiben darf und muss: die schokoladige Weihnachtstorte für den Christtag!
