Erdrückte Asylwerber waren bloße „Zufallsopfer“
Es war Methode am Bau
Der Prozess um zwei getötete Syrer in Schärding brachte zutage, dass verbotener Arbeitseinsatz von Flüchtlingen offenbar Methode gehabt habe. Die beiden 23-Jährigen waren nur zufällig am falschen Tag vor Ort – es hätte auch andere Kollegen treffen können. Nach dem Urteil am Landesgericht geht‘s für den Bauherrn zum nächsten Prozess.
„Die Hinterbliebenen haben nicht verstanden, dass so etwas in einem sicheren Land wie Österreich passieren kann“, sagt Hewa Husin, Projektkoordinatorin bei SOS Menschenrechte. Sie selbst kam 2015 von Syrien nach Österreich, engagiert sich seither in der Flüchtlingshilfe.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.