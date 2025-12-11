Erdrückte Asylwerber waren bloße „Zufallsopfer“

Der Prozess um zwei getötete Syrer in Schärding brachte zutage, dass verbotener Arbeitseinsatz von Flüchtlingen offenbar Methode gehabt habe. Die beiden 23-Jährigen waren nur zufällig am falschen Tag vor Ort – es hätte auch andere Kollegen treffen können. Nach dem Urteil am Landesgericht geht‘s für den Bauherrn zum nächsten Prozess.