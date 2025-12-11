Vorteilswelt
Es war Methode am Bau

Erdrückte Asylwerber waren bloße „Zufallsopfer“

Oberösterreich
11.12.2025 18:00
Der Ort der Tragödie in Schärding war abgesperrt und lange nicht betretbar.
Der Ort der Tragödie in Schärding war abgesperrt und lange nicht betretbar.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Der Prozess um zwei getötete Syrer in Schärding brachte zutage, dass verbotener Arbeitseinsatz von Flüchtlingen offenbar Methode gehabt habe. Die beiden 23-Jährigen waren nur zufällig am falschen Tag vor Ort – es hätte auch andere Kollegen treffen können. Nach dem Urteil am Landesgericht geht‘s für den Bauherrn zum nächsten Prozess.

„Die Hinterbliebenen haben nicht verstanden, dass so etwas in einem sicheren Land wie Österreich passieren kann“, sagt Hewa Husin, Projektkoordinatorin bei SOS Menschenrechte. Sie selbst kam 2015 von Syrien nach Österreich, engagiert sich seither in der Flüchtlingshilfe.

