Kurzweiliges rund um den 3. Adventsonntag in OÖ

Oberösterreich
11.12.2025 10:00
(Bild: Krone KREATIV/Hans Eder, art of moments, Imago Nuntius)

Weihnachten rückt mit großen Schritten näher, und wen in OÖ das Weihnachtsfieber noch nicht gepackt hat, der wird spätestens diese Woche noch „angesteckt“: Zu einem Konzert gegen Hektik in der Vorweihnachtszeit lädt die Quetschwork Family in Steyr. Gutes tun kann man in Wels beim Adventmarkt der Lebenshilfe OÖ. Und höllisches Treiben verspricht der Krampus- und Perchtenlauf in Gschwandt.

0 Kommentare
Folgen Sie uns auf