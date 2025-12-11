Kurzweiliges rund um den 3. Adventsonntag in OÖ

Weihnachten rückt mit großen Schritten näher, und wen in OÖ das Weihnachtsfieber noch nicht gepackt hat, der wird spätestens diese Woche noch „angesteckt“: Zu einem Konzert gegen Hektik in der Vorweihnachtszeit lädt die Quetschwork Family in Steyr. Gutes tun kann man in Wels beim Adventmarkt der Lebenshilfe OÖ. Und höllisches Treiben verspricht der Krampus- und Perchtenlauf in Gschwandt.