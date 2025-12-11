Gemeinderätin fordert speziellen „Mädchenpark“

Spielplatz für Ältere

Für Jugendliche und Mädchen (Anmerkung der Redaktion: Linzplus unterscheidet so) sollen „coole“ Sitzgelegenheiten und Tische entstehen, am besten teils überdacht und windgeschützt, außerdem fixe, gepflegte WCs statt dem mobilen Dixies, ein Trinkwasserbrunnen und eine Box mit Leihsportgeräten – von Bällen über Schläger bis zum Volleyballnetz. Auch regelmäßige Reinigung und Wartung stehen auf der Liste, ebenso ein Container mit Strom, damit man dort Feste veranstalten kann, eine versperrbare „Küche“ inklusive. Barrierefreie Changing-Places für Menschen mit Behinderung und Eltern mit Kleinkindern sollen den Park inklusiver machen, und sportlich will man mit Basketballkorb, Volleyballnetz und zwei Tischtennistischen nachlegen.