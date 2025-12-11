Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Internes Rundschreiben

Böses Gerücht um 1000 Jobs beim Land OÖ

Oberösterreich
11.12.2025 12:00
Das Landesdienstleistungszentrum in Linz ist das größte Amtsgebäude in Oberösterreich. Das ...
Das Landesdienstleistungszentrum in Linz ist das größte Amtsgebäude in Oberösterreich. Das Schreiben der FSG sorgt dort für große Aufregung.(Bild: Kerschbaummayr Werner)

Im oö. Landhaus sorgt ein Schreiben der roten Gewerkschafter für Unruhe: Demnach drohe ein zehnprozentiger Personalabbau. Die ÖVP widerspricht und spricht von Budgetkürzungen sowie 107 Stellen, die nicht nachbesetzt werden sollen.

0 Kommentare

In den Amtsgebäuden der oberösterreichischen Landesregierung wird darüber derzeit intensiv und mit großer Sorge diskutiert: In einem Schreiben der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (siehe Ausriss unten) heißt es, dass im kommenden Jahr beim Personal des Landesdienstes zehn Prozent eingespart werden müssen.

Das Rundschreiben der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter wird intensiv diskutiert.
Das Rundschreiben der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter wird intensiv diskutiert.(Bild: Krone Kreativ)

Seither haben die schwarzen Gewerkschafter der Fraktion ÖAAB/FCG alle Hände voll zu tun, um diese Behauptung zu widerlegen. Bei einem Personalstand von etwa 10.000 Mitarbeitern müssten laut roter Erzählung demnach 1000 Landesbedienstete gehen. In Wahrheit sehe die Sache aber etwas anders aus, wie in der Zentrale der Landes-ÖVP betont wird. Richtig sei, lässt Landesparteisekretär Florian Hiegelsberger ausrichten, dass beim Personalbudget zehn Millionen Euro eingespart werden.

Unbestritten ist auch das eine riesige Summe, diese Reduktion sei allerdings durch die Straffung von Abläufen und Abschaffung von nicht mehr benötigten Dienststellen möglich (Stichwort Digitalisierung). Es geht um 107 Posten, die nicht mehr nachbesetzt werden sollen.

Porträt von Robert Loy
Robert Loy
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Video zeigt Aufprall
Flugzeug kracht auf Autobahn auf fahrendes Auto
Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
172.578 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
152.663 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
145.005 mal gelesen
Mehr Oberösterreich
Preise schwanken
Goldige Geschenke und was man beachten sollte
Internes Rundschreiben
Böses Gerücht um 1000 Jobs beim Land OÖ
Krone Plus Logo
So wählte Marchtrenk
Neues Feuerwehrkommando hat intern noch Widerstand
Krone Plus Logo
So sehen‘s die Wirte
Weihnachtsfeier-Storno: „Leute sind unverschämter“
Wohin am Wochenende
Kurzweiliges rund um den 3. Adventsonntag in OÖ
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf