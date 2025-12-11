Böses Gerücht um 1000 Jobs beim Land OÖ

Seither haben die schwarzen Gewerkschafter der Fraktion ÖAAB/FCG alle Hände voll zu tun, um diese Behauptung zu widerlegen. Bei einem Personalstand von etwa 10.000 Mitarbeitern müssten laut roter Erzählung demnach 1000 Landesbedienstete gehen. In Wahrheit sehe die Sache aber etwas anders aus, wie in der Zentrale der Landes-ÖVP betont wird. Richtig sei, lässt Landesparteisekretär Florian Hiegelsberger ausrichten, dass beim Personalbudget zehn Millionen Euro eingespart werden.