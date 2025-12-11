Giganten der Musik füllten das Linzer Brucknerhaus

Männerverein mit Damen

Die Schwierigkeiten der Partitur forderten sogar die vielgerühmten Wiener Philharmoniker, bei denen man staunend hörte, wie unisono alle Streicher die heiklen Passagen darboten und denselben Klang prägten. Virtuose Posaunen in perfekter Intonation, Holzbläser der Extraklasse, großartige Besetzung auch im Schlagwerk. Mittlerweile bewundert man bei dem ehemaligen Männerverein auch sechs Geigerinnen bei den Ersten. Der Anteil an Musikerinnen und Musiker aus Oberösterreich ist sehr hoch in allen Instrumentengruppen.