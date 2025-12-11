Autobatterie laden: Tipps für SLI, EFB, AGM

Kälte, Kurzstrecken und viele elektrische Verbraucher setzen jeder Fahrzeugbatterie zu. Besonders moderne SLI-, EFB- und AGM-Batterien verlieren durch Stop-and-Go, Winterstarts und Energiesparmodi stetig an Leistungsreserve. Damit es nicht zu Startproblemen oder Totalausfällen kommt, sollte die Batterie regelmäßig extern nachgeladen werden – idealerweise im Frühjahr und Herbst, kombiniert mit dem Reifenwechsel.