E-Reader: Pack‘ deine Lieblingsbücher digital ein!

Lesen erlebt einen Boom, auch weil es auf Social Media als cool vermittelt wird. E-Reader sind ebenfalls im Trend, vor allem weil sie mehr als Bücher können. Die „Krone“ fragte nach, was sich da tut und worauf man bei der Auswahl achten sollte.
„Wenn ich auf Urlaub fahre, will ich nicht zehn Bücher im Koffer schleppen. Ein einziger E-Reader genügt“, sagt Bettina Berger von Thalia Linz. Sie ist Literaturfan und Expertin für die kleinen, leichten, handlichen Lesecomputer.
