Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Experten geben Tipps

Trotz Trennung eine schöne Bescherung erleben

Oberösterreich
11.12.2025 14:00
Stress und Streit zu Weihnachten lässt sich vermeiden.
Stress und Streit zu Weihnachten lässt sich vermeiden.(Bild: stock.adobe.com)

Getrennte Eltern sollten Weihnachten nicht gemeinsam verbringen, denn Kindern kann man nichts vorspielen! Das ist nur ein Vorschlag, den die Krisenhilfe und Rainbows OÖ für das Fest geben.

0 Kommentare

Eine Scheidung birgt viel Konfliktpotenzial, und dann steht auch noch Weihnachten vor der Tür. Was tun, damit das Fest auch wirklich eine schöne Bescherung wird? Wer feiert wann und mit wem? Welche Veränderungen sind notwendig, welche Rituale sollen bewahrt bleiben? „Es gibt kein Patentrezept, aber wir raten getrennten Eltern, das Fest nicht gemeinsam zu verbringen. Kindern kann man nichts vorspielen, die nehmen genau wahr, wie es den Eltern geht. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Stress entsteht. Außerdem weckt es die Hoffnung, dass Mama und Papa wieder zusammenkommen könnten“, erklärt Daniela Schneeberger, Landesleiterin von Rainbows OÖ – ein Verein, der Kinder und Jugendliche begleitet, die von Trennung oder Tod eines Angehörigen betroffen sind.

Zitat Icon

Wir raten getrennten Eltern, das Fest nicht gemeinsam zu verbringen. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Stress entsteht.

Daniela Schneeberger, Landesleiterin Rainbows OÖ.

Bild: Markus Schneeberger

„Das teuerste Geschenk repariert den Abend nicht“
Doch was hilft der Familie? „Klarheit schaffen, Kinder entlasten, Konflikte vermeiden und Raum für Gefühle bieten“, so Katja Sieper, Leiterin der Krisenhilfe OÖ. Das Um und Auf sei, Kindern Zeit und Zuwendung zu schenken. „Das, was bleibt, ist das Gefühl, und selbst das teuerste Geschenk repariert einen Abend nicht“, stellt Sieper klar. Doch auch für Erwachsene kann der Heilige Abend zu einer emotionalen Herausforderung werden, wenn sie das erste Mal alleine sind. Hier wird geraten, auf die eigenen Bedürfnisse zu hören. 

Porträt von Vera Lischka
Vera Lischka
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Video zeigt Aufprall
Flugzeug kracht auf Autobahn auf fahrendes Auto
Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
173.228 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
154.235 mal gelesen
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
152.852 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Mehr Oberösterreich
Insolvenzen steigen
„Gefährliche Mischung“: 20 % mehr Firmenpleiten
Experten geben Tipps
Trotz Trennung eine schöne Bescherung erleben
Neue Single
Sandra Hesch: „Für die, denen es nicht gut geht“
Preise schwanken
Goldige Geschenke und was man beachten sollte
Internes Rundschreiben
Böses Gerücht um 1000 Jobs beim Land OÖ
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf