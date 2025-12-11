Trotz Trennung eine schöne Bescherung erleben

Getrennte Eltern sollten Weihnachten nicht gemeinsam verbringen, denn Kindern kann man nichts vorspielen! Das ist nur ein Vorschlag, den die Krisenhilfe und Rainbows OÖ für das Fest geben.
Eine Scheidung birgt viel Konfliktpotenzial, und dann steht auch noch Weihnachten vor der Tür. Was tun, damit das Fest auch wirklich eine schöne Bescherung wird? Wer feiert wann und mit wem? Welche Veränderungen sind notwendig, welche Rituale sollen bewahrt bleiben? „Es gibt kein Patentrezept, aber wir raten getrennten Eltern, das Fest nicht gemeinsam zu verbringen. Kindern kann man nichts vorspielen, die nehmen genau wahr, wie es den Eltern geht. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Stress entsteht. Außerdem weckt es die Hoffnung, dass Mama und Papa wieder zusammenkommen könnten“, erklärt Daniela Schneeberger, Landesleiterin von Rainbows OÖ – ein Verein, der Kinder und Jugendliche begleitet, die von Trennung oder Tod eines Angehörigen betroffen sind.
Wir raten getrennten Eltern, das Fest nicht gemeinsam zu verbringen. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Stress entsteht.
Daniela Schneeberger, Landesleiterin Rainbows OÖ.
Bild: Markus Schneeberger
„Das teuerste Geschenk repariert den Abend nicht“
Doch was hilft der Familie? „Klarheit schaffen, Kinder entlasten, Konflikte vermeiden und Raum für Gefühle bieten“, so Katja Sieper, Leiterin der Krisenhilfe OÖ. Das Um und Auf sei, Kindern Zeit und Zuwendung zu schenken. „Das, was bleibt, ist das Gefühl, und selbst das teuerste Geschenk repariert einen Abend nicht“, stellt Sieper klar. Doch auch für Erwachsene kann der Heilige Abend zu einer emotionalen Herausforderung werden, wenn sie das erste Mal alleine sind. Hier wird geraten, auf die eigenen Bedürfnisse zu hören.
