Trotz Trennung eine schöne Bescherung erleben

Eine Scheidung birgt viel Konfliktpotenzial, und dann steht auch noch Weihnachten vor der Tür. Was tun, damit das Fest auch wirklich eine schöne Bescherung wird? Wer feiert wann und mit wem? Welche Veränderungen sind notwendig, welche Rituale sollen bewahrt bleiben? „Es gibt kein Patentrezept, aber wir raten getrennten Eltern, das Fest nicht gemeinsam zu verbringen. Kindern kann man nichts vorspielen, die nehmen genau wahr, wie es den Eltern geht. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Stress entsteht. Außerdem weckt es die Hoffnung, dass Mama und Papa wieder zusammenkommen könnten“, erklärt Daniela Schneeberger, Landesleiterin von Rainbows OÖ – ein Verein, der Kinder und Jugendliche begleitet, die von Trennung oder Tod eines Angehörigen betroffen sind.