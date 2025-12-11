Teurer Flop bei der Suche nach Pflegepersonal

Völlig danebengegangen ist in Wels die Suche nach neuem Personal im Pflege- und Langzeitpflegebereich. Die Stadt beauftragte vor eineinhalb Jahren eine Agentur mit dieser Aufgabe. Bis dato konnte aber kein einziger Mitarbeiter innerhalb der EU gewonnen werden. Dafür schlagen sich die Kosten mit 72.000 Euro zu Buche. Den Flop nimmt die SP zum Anlass, um scharfe Kritik an FP-Sozialreferentin und Vizebürgermeisterin Christa Raggl-Mühlberger zu üben: „Ein deutliches Signal, dass die Sozialreferentin über keine geeignete Fachkräftestrategie verfügt und ein Engpass bei Pflegebetten droht“, poltert Gemeinderat Johann Reindl-Schwaighofer.