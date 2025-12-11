Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lebte nur eine Woche

Trauer in Schmiding um verstorbenes Nashornbaby

Oberösterreich
11.12.2025 16:30
Das niedliche Nashorn-Baby wurde nur eine Woche alt
Das niedliche Nashorn-Baby wurde nur eine Woche alt(Bild: APA/PETER STERNS)

Vor einer Woche war im oberösterreichischen Zoo Schmiding ein Nashornbaby zur Welt gekommen. Aufgrund gleich mehrerer angeborener Fehler litt das niedliche Tier leider an schweren gesundheitlichen Problemen. Eine Notoperation schien zuerst vielversprechend, bis der Herzschlag des Tierbabys für immer aussetzte.

0 Kommentare

Nach der großen Freude über die Geburt eines Nashorn-Babys vergangene Woche herrscht nun in Schmiding große Trauer – das Jungtier hatte eine Not-OP nicht überlebt. Schon vor einigen Tagen äußerte man im Tiergarten Sorgen über den Zustand des Nashorns. Am späten Abend herrschte schließlich die traurige Gewissheit – es hatte keine Rettung mehr gegeben. 

Gesundheitliche Probleme
„In den vergangenen Tagen hatte unser Nashornkalb immer größer werdende gesundheitliche Probleme gezeigt, es bestand der Verdacht auf ein angeborenes Problem im Bereich des Verdauungstraktes. Es wurde von der Mutter separiert, um eine umfassende Untersuchung zu ermöglichen“, hieß es aus dem Zoo.

Schwere Missbildungen
Eine Röntgen- und CT-Untersuchung brachte schließlich die Ursache für die Probleme ans Licht: neben anderen Defekten war ein schwerer angeborener Zwerchfelldefekt erkennbar. Durch ein Loch im Zwerchfell waren große Anteile des Darms in den Brustraum verlagert, wodurch der Verdauungstrakt nicht mehr durchgängig war und der Darm Schaden nahm. Zusätzlich war eine der Lungen kollabiert. „Eine insgesamt äußerst kritische, lebensbedrohliche Situation“, wie die Experten befanden.

Das Nashornkalb überlebte die Operation nicht
Das Nashornkalb überlebte die Operation nicht(Bild: PETER STERNS, Krone KREATIV)

OP fast überlebt
Um das Jungtier zu retten, war sofort eine Notoperation eingeleitet worden. Während des Eingriffs war das Kalb zunächst stabil geblieben, und das Team war vorsichtig optimistisch gewesen. Ganz am Ende der Operation, bei der Hautnaht, kam es jedoch trotz aller Bemühungen zum Kreislaufstillstand.

Team gab alles
„Unser Tierpfleger- und Veterinärteam haben in den letzten Tagen rund um die Uhr alles getan, um dem kleinen Nashorn zu helfen – mit großer Hingabe, Fachwissen und einem außergewöhnlichen Maß an Einsatzbereitschaft. Wir bedauern sehr, heute keine besseren Nachrichten teilen zu können, und danken für die vielen mitfühlenden Nachrichten“, so die traurige Nachricht aus Schmiding.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Mutter
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Video zeigt Aufprall
Flugzeug kracht auf Autobahn auf fahrendes Auto
Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
173.439 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
156.234 mal gelesen
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
152.855 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Mehr Oberösterreich
Lebte nur eine Woche
Trauer in Schmiding um verstorbenes Nashornbaby
Nach Bezügediskussion
Ärztekammer-Vize Mayer überstand Misstrauensantrag
Traumlage, aber ...
Reihenhaussiedlung kommt unter den Hammer
Insolvenzen steigen
„Gefährliche Mischung“: 20 % mehr Firmenpleiten
Experten geben Tipps
Trotz Trennung eine schöne Bescherung erleben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf