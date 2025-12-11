Goldige Geschenke und was man beachten sollte

Vorsicht bei An- und Verkauf

Münzen und Barren weisen meist eine relativ große Spanne zwischen An- und Verkaufskurs auf. Wer zu einem ungünstigen Zeitpunkt verkaufen muss, profitiert von kleinen Einheiten. Dann kann man nur so viel veräußern wie unbedingt nötig und den Rest für Zeiten mit besserem Preis zurückbehalten. Damit lasse sich der Kursverlust in Grenzen halten, so die Konsumentenschützer. Beim Ankauf lohne sich ein Preisvergleich, denn die Kurse seien keineswegs einheitlich, weil unterschiedliche Händler unterschiedliche Zeitpunkte des London Gold Fixings als Grundlage verwenden. Auch Gebühren und Aufschläge variieren.