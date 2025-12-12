„Mr. Koralmbahn“ vollendet jetzt sein Lebenswerk

Das Büro, in dem fast drei Jahrzehnte lang alle Fäden eines Sechs-Milliarden-Euro-Projekts zusammenliefen, ist zweckmäßig statt pompös und liegt in einem schlichten Gebäude direkt am Grazer Hauptbahnhof. Dass es hier dennoch vor Energie nur so sprüht, liegt vor allem am Mann hinter dem Schreibtisch: Klaus Schneider, seit dem Jahr 1997 ÖBB-Projektleiter für die Koralmbahn.