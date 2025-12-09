Linzer Museen: Kleines Plus und große Malerfürsten

Nordico und die Kaufleute von Linz

Das Nordico jubelt über den Museumspreis, der mit 20.000 Euro dotiert ist. Diese werden in neue Vermittlungskonzepte gesteckt. Denn das Stadtmuseum ist vor allem auch bei Schulklassen sehr beliebt. Die Highlights im kommenden Jahr: „Made in Linz“ (ab 27. 3.) beleuchtet Firmen und Betriebe in der Stadtgeschichte. „Death Positive“ (ab 23. 10.) widmet sich dem Tabu Tod, Trauer- und Bestattungskultur.