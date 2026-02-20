Telefonierender Fußgänger kollidiert mit Linienbus

Massiv abgelenkt von einem Telefonat am Handy dürfte am Freitag ein 25-jähriger Linzer gewesen sein. Das würde auch erklären, warum er plötzlich vom Gehsteig auf die Fahrbahn gestiegen war und diese überqueren wollte. Dabei übersah er einen Linienbus. Der Fußgänger wurde erfasst, weggeschleudert und blieb verletzt am Boden liegen.
Am frühen Freitagnachmittag ereignete sich in Linz ein gefährlicher Unfall zwischen einem Linienbus und einem Fußgänger. Der 25-jährige Linzer ging am Gehsteig die Ziegeleistraße entlang und überquerte kurzerhand die Fahrbahn. Dabei übersah er den ankommenden Bus.
Auf Gehsteigkante geschleudert
Der Lenker (56) versuchte noch auszuweichen, konnte die Kollision aber nicht mehr verhindern. Der Fußgänger wurde rund fünf Meter weit geschleudert und kam auf der Gehsteigkante verletzt zum Liegen. Er wurde vor Ort von der Rettung und dem Notarzt erstversorgt und dann ins Krankenhaus gebracht.
0,7 Promille
Ein beim verletzen Fußgänger durchgeführter Alkomattest ergab einen Wert von knapp unter 0,7 Promille. Unfallzeugen bestätigten der Polizei, dass der 25-Jährige bei dem Zusammenprall telefoniert hatte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.