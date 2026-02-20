Vorteilswelt
0,7 Promille intus

Telefonierender Fußgänger kollidiert mit Linienbus

Oberösterreich
20.02.2026 20:06
Der Fußgänger telefonierte nicht nur, sondern hatte zum Zeitpunkt des Unfalls auch 0,7 Promille ...
Der Fußgänger telefonierte nicht nur, sondern hatte zum Zeitpunkt des Unfalls auch 0,7 Promille Alkohol im Blut (Symbolbild).(Bild: canva, Krone KREATIV)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Massiv abgelenkt von einem Telefonat am Handy dürfte am Freitag ein 25-jähriger Linzer gewesen sein. Das würde auch erklären, warum er plötzlich vom Gehsteig auf die Fahrbahn gestiegen war und diese überqueren wollte. Dabei übersah er einen Linienbus. Der Fußgänger wurde erfasst, weggeschleudert und blieb verletzt am Boden liegen.

Am frühen Freitagnachmittag ereignete sich in Linz ein gefährlicher Unfall zwischen einem Linienbus und einem Fußgänger. Der 25-jährige Linzer ging am Gehsteig die Ziegeleistraße entlang und überquerte kurzerhand die Fahrbahn. Dabei übersah er den ankommenden Bus.

Auf Gehsteigkante geschleudert
Der Lenker (56) versuchte noch auszuweichen, konnte die Kollision aber nicht mehr verhindern. Der Fußgänger wurde rund fünf Meter weit geschleudert und kam auf der Gehsteigkante verletzt zum Liegen. Er wurde vor Ort von der Rettung und dem Notarzt erstversorgt und dann ins Krankenhaus gebracht.

0,7 Promille
Ein beim verletzen Fußgänger durchgeführter Alkomattest ergab einen Wert von knapp unter 0,7 Promille. Unfallzeugen bestätigten der Polizei, dass der 25-Jährige bei dem Zusammenprall telefoniert hatte.

Oberösterreich
20.02.2026 20:06
Folgen Sie uns auf