David Bösch: „Das Ensemble ist mein Ratgeber“

Was ist in Ihren Augen der Vorteil eines Ensembles, das man länger kennt? Und wie verhindern Sie, dass sich das Publikum an Schauspielern, die lange da sind, „sattsieht“?

Das Publikum liebt es, „seine Gesichter“, „seine Stadt“ zu sehen. Damit meine ich Menschen, die mit ihm hier leben und das auch verstehen. Das Ensemble ist darum für mich zum Teil ein wichtiger Ratgeber in die Stadt hinein, weil einige seiner Mitglieder hier schon länger leben und das Publikum gut kennen. Wir versuchen außerdem, die Leute in verschiedenen Rollen zu zeigen, neue Konstellationen zu erschaffen – auch mithilfe von neuen Regisseuren – sodass es nie langweilig wird.