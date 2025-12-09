Selenskyj auf der Suche nach „gerechtem Frieden“

Das Treffen zwischen dem Papst und Selenskyj in der päpstlichen Sommerresidenz Castel Gandolfo dauerte circa 30 Minuten. Danach zeigten sich die beiden am Balkon der Villa Barberini und grüßten die vor dem Eingang der Sommerresidenz versammelten Medienleute.m„Während des herzlichen Gesprächs, das sich vor allem um den Krieg in der Ukraine drehte, bekräftigte der Heilige Vater die Notwendigkeit, den Dialog fortzusetzen, und äußerte die Hoffnung, dass die laufenden diplomatischen Initiativen zu einem gerechten und dauerhaften Frieden führen können“, teilte der Vatikan im Anschluss mit. „Außerdem wurde auf die Frage der Kriegsgefangenen und auf die Notwendigkeit hingewiesen, die Rückkehr der ukrainischen Kinder zu ihren Familien sicherzustellen.“