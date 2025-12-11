Das Sterben wird in Hallein richtig kostspielig

Jetzt ist schon wieder was passiert! In Hallein gibt’s diesmal Friedhofszoff. Zumindest, wenn es nach der ÖVP in der Salinenstadt geht. Dort ist Stadträtin Katharina Seywald stocksauer auf den Gebührenvorschlag von Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ). Denn in dem Konvolut stechen der ehemaligen Vizebürgermeisterin vor allem die Friedhofsgebühren ins Auge.