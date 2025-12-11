Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Komm, teurer Tod!

Das Sterben wird in Hallein richtig kostspielig

Salzburg
11.12.2025 07:00
Der Friedhof in Hallein – die ÖVP beklagt Verwahrlosung und abgehobene Gebührenerhöhungen.
Der Friedhof in Hallein – die ÖVP beklagt Verwahrlosung und abgehobene Gebührenerhöhungen.(Bild: JHK)

Die ÖVP beklagt im Salzburger Budgetentwurf für 2026, dass die Gebühren für Friedhof und Beerdigungen extrem steigen. Weiters gebe es unverständliche Unterschiede bei den zwei städtischen Grabstätten. Und Gemeinderätin Katharina Seywald sieht ein Verwahrlosen der Anlagen ...

0 Kommentare

Jetzt ist schon wieder was passiert! In Hallein gibt’s diesmal Friedhofszoff. Zumindest, wenn es nach der ÖVP in der Salinenstadt geht. Dort ist Stadträtin Katharina Seywald stocksauer auf den Gebührenvorschlag von Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ). Denn in dem Konvolut stechen der ehemaligen Vizebürgermeisterin vor allem die Friedhofsgebühren ins Auge.

„Wir haben Verständnis für Gebührenerhöhungen im Rahmen von drei bis fünf Prozent, aber was bei den Friedhöfen passiert, ist völlig abgehoben. Viele Erhöhungen wirken wie an den Haaren herbeigezogen und sind für mich einfach willkürlich“, schäumt die Gemeindevertreterin.

Zitat Icon

Diese Erhöhungen treffen die Leute in ihren schwersten Stunden hart und sie können nicht aus – sie müssen bezahlen. So etwas macht man nicht. Das ist pietätlos.

Katharina Seywald, ÖVP-Stadträtin in Hallein

Bild: JHK

Teils 116 Prozent Erhöhung für Gräberaushebungen
So verlangte man 2025 für das Öffnen und Schließen eine Grabstätte auf den städtischen Friedhöfen noch 948,70 Euro. Hallein hat zwei Grabstätten, eine in der Stadt und eine im Ortsteil Bad Dürrnberg.

Nächstes Jahr sollen es im Tal 1492,30 Euro sein – eine Erhöhung von immerhin über 57 Prozent. Und am Dürrnberg löhnt man für die gleiche Leistung im kommenden Jahr 2052 Euro, also noch einmal rund 450 Euro mehr als in der Stadt – das entspricht ganzen 116 Prozent Steigerung.

Seywald kritisiert: „Das trifft die Leute in ihren schwersten Stunden hart und sie können nicht aus, sie müssen ja bezahlen. So etwas macht man nicht. Das ist pietätlos.“

Das Öffnen und Schließen einer Grabstelle wird teils doppelt so teuer.
Das Öffnen und Schließen einer Grabstelle wird teils doppelt so teuer.(Bild: JHK)

Konkret erwähnt Seywald noch, dass die Bestattung von Kindern unter zehn Jahren von 415 auf 614 Euro oder Kranzentsorgung am Dürrnberg von 79,80 auf 182,90 Euro steigt.

Und auch bei Urnennischen bis zu zwei Gefäßen erhöht sich der Preis von 319 auf 399 Euro, was einem 25 Prozent Anstieg entspricht.

Lesen Sie auch:
Auf diese Halleiner Grünfläche sollen mehrere Wohnungen kommen, die ersten Bäume sind bereits ...
Krone Plus Logo
Strittiges Bauprojekt
Wohnen im Innenhof – Projektgegner geben nicht auf
04.12.2025
Bauprojekt regt auf
Zankapfel „Goldgasse“: Erste Verhandlung anberaumt
28.08.2025
Tennengau
Halleiner Stadtfest kostet 205.000 Euro
27.09.2025

Zustand des Friedhofs ist laut ÖVP „verwahrlost“
Doch damit nicht genug. Seywald beklagt auch, dass beide Friedhöfe nicht mehr abgesperrt und schwer vernachlässigt werden: „Seit der Pensionierung des ehemaligen Leiters sind die Zustände schlimmer geworden. Manchmal lässt man das Gras ewig wachsen und schneidet es dann mit dem Trimmer, dass die Grabsteine voller Dreck sind.“

Porträt von Jakob Hilzensauer
Jakob Hilzensauer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Video zeigt Aufprall
Flugzeug kracht auf Autobahn auf fahrendes Auto
Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
171.072 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
151.872 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
127.850 mal gelesen
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf