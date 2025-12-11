Vorteilswelt
Fußball-Rückblick 2025

ÖFB mit perfektem Jahr – Heimische Liga strauchelt

Fußball International
11.12.2025 07:00

Das Fußball-Jahr 2025 ist aus Sicht des ÖFB nahezu perfekt gelaufen. Das A-Nationalteam qualifiziert sich für die WM-Endrunde und die U17 überrascht mit dem Finaleinzug bei der Weltmeisterschaft in Katar. Innerhalb der heimischen Liga ortet „Krone“-Sportchef Peter Moizi im Gespräch mit Moderator Martin Grasl Defizite, die zum Abrutsch im UEFA-Ranking geführt haben. Mehr dazu sehen Sie im Video!

Porträt von Martin Grasl
Martin Grasl
