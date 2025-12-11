Warum Haustiere nicht unter Weihnachtsbaum gehören

So wird man unabsichtlich zum Einbrecher-Gehilfen
Gegenmaßnahmen treffen
Zur Weihnachtszeit ist der Wunsch nach einem Haustier bei vielen Kindern groß. Doch Tiere brauchen Zeit, Verantwortung und finanzielle Mittel.
Wenn derzeit die Wunschzettel geschrieben werden, taucht darauf bei vielen Kindern ein Herzenswunsch auf: „Ich möchte ein Haustier.“ Was als liebevolle Idee klingt, sollte jedoch gut durchdacht sein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.