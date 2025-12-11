Schock für Lenkerin: Pkw von Straße „gedrängt“

Das Auto der Frau kam von der Fahrbahn ab und prallte in eine Betonleitwand. Die 44-Jährige konnte sich selbst aus ihrem Fahrzeug befreien. Sie wurde bei dem Unfall verletzt und musste ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert werden. Der Italiener und sein Beifahrer blieben unverletzt. Durch den Unfall kam es auf der Inntalautobahn zu einem Stau.