Schock für Lenkerin: Pkw von Straße „gedrängt“

Unachtsamkeit dürfte Grund für einen Unfall am Mittwoch auf der Inntalautobahn im Tiroler Unterland gewesen sein. Ein Italiener (51) rammte mit seinem Auto den Wagen einer Österreicherin (44). Das hatte für die Frau böse Folgen.
Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen Mittwochmittag. Der Italiener war mit seinem Auto auf der A12 bei Angath Richtung Innsbruck auf der linken Fahrspur unterwegs. „Dabei geriet der 51-Jährige mit seinem Pkw vermutlich zu weit nach rechts, wodurch er mit seinem Fahrzeug das Heck des Wagens der 44-Jährigen touchierte“, schildert die Polizei den Unfallhergang.
Das Auto der Frau kam von der Fahrbahn ab und prallte in eine Betonleitwand. Die 44-Jährige konnte sich selbst aus ihrem Fahrzeug befreien. Sie wurde bei dem Unfall verletzt und musste ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert werden. Der Italiener und sein Beifahrer blieben unverletzt. Durch den Unfall kam es auf der Inntalautobahn zu einem Stau.
