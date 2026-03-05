Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Motiv war Trennung

Beim Haus der Ex gezündelt: Opfer lebt „in Angst“

Salzburg
05.03.2026 13:30
Strafprozess im Salzburger Landesgericht.
Strafprozess im Salzburger Landesgericht.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Antonio Lovric
Von Antonio Lovric

Die Eifersucht und der Trennungsschmerz verwandelten einen Salzburger in einen Feuerteufel. In der Nacht auf den 4. Jänner 2026 zündete er einen Holzstapel bei einem Wohnhaus in Mattsee an, während die Ex-Partnerin mit ihrem neuen Freund im Inneren war. „Nur durch Zufall“, betonte der Opfer-Anwalt beim Prozess am Donnerstag, wurde der Brand entdeckt.

0 Kommentare

Er hat die Trennung nicht verkraftet, erklärte der Staatsanwalt zum Motiv der Brandstiftung beim Prozess am Donnerstag im Salzburger Landesgericht. Der Holzstoß, den der Angeklagte (50) um 4 Uhr nachts mit Streichholz und Grillanzünder anzündete, war direkt an der Hausfassade angelehnt. Er wurde dabei von einer Überwachungskamera gefilmt, welche die Ex-Partnerin nach der Trennung installiert hatte. 

Das Feuer war gerade dabei, auf die Fassade überzugehen, als die Hausbewohner es bemerkten: „Nur durch Zufall“, wie einer der beiden Opfer-Anwalt betonte: Die Frau sei wegen ihres Hundes munter geworden und habe daraufhin den Lichtschein gesehen. „Die Flammen reichten schon bis zum Dach. Im Haus roch es schon nach Rauch“, erzählten die beiden Opfer bereits der Polizei.

Psychische Folgen durch Feuer
Das Paar konnte mithilfe der Feuerwehr den Brand löschen und Schlimmeres verhindern. Doch die psychischen Folgen blieben: „Seit der Tat lebe ich in Angst. Jede Nacht ist von Angst geprägt. Diese Belastung wird mich lange begleiten“, sprach der zweite Opfer-Anwalt im Namen seiner Mandantin. Der Angeklagte selbst – ein bislang unbescholtener und geschiedener Diplom-Ingenieur – gestand den Vorwurf ein und sagte nur: „Es tut mir sehr leid.“ 

Dass er selbst zu dieser Zeit auf Kur war und 120 Kilometer mit dem Auto zurücklegte, um das Feuer zu legen, war genauso beim Prozess zu hören wie die Sicherstellung von Schusswaffen, die trotz Waffenverbots auf seinem Dachboden gelagert waren. Auf diese Details ging der Angeklagte, der sich seit der Tat in U-Haft befindet, aber nicht ein. „Besorgniserregend für die Opfer“, bemerkte die Vorsitzende jedenfalls. 

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Feuer beim Haus der Ex
Das Ende der Beziehung als Motiv für Brandstiftung
27.02.2026

Nach dem Geständnis sprach der Schöffensenat den 50-Jährigen schuldig. Er wurde zu 24 Monaten teilbedingter Haft, drei Monate davon unbedingt, verurteilt. Zudem bekam er vom Gericht Weisungen: Bewährungshilfe, Psychotherapie und ein Kontaktverbot zu den beiden Opfern. Das Urteil ist bereits rechtskräftig. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
05.03.2026 13:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
448.470 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
362.575 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
279.676 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
2601 mal kommentiert
Hans-Jörg Steffl
Kolumnen
Wenn Herbert Kickl unser Bundeskanzler wäre …
2064 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
1678 mal kommentiert
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf