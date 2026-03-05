Beim Haus der Ex gezündelt: Opfer lebt „in Angst“

Er hat die Trennung nicht verkraftet, erklärte der Staatsanwalt zum Motiv der Brandstiftung beim Prozess am Donnerstag im Salzburger Landesgericht. Der Holzstoß, den der Angeklagte (50) um 4 Uhr nachts mit Streichholz und Grillanzünder anzündete, war direkt an der Hausfassade angelehnt. Er wurde dabei von einer Überwachungskamera gefilmt, welche die Ex-Partnerin nach der Trennung installiert hatte.

Das Feuer war gerade dabei, auf die Fassade überzugehen, als die Hausbewohner es bemerkten: „Nur durch Zufall“, wie einer der beiden Opfer-Anwalt betonte: Die Frau sei wegen ihres Hundes munter geworden und habe daraufhin den Lichtschein gesehen. „Die Flammen reichten schon bis zum Dach. Im Haus roch es schon nach Rauch“, erzählten die beiden Opfer bereits der Polizei.