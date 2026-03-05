Brandstifter in Oberösterreich ausgeforscht

Wie die Salzburger Polizei informierte, konnten zwei Brandstiftungen vom Dezember 2025 nun geklärt werden. Zwei Oberösterreicher zeigten sich bereits im Verhör geständig. Die Schadenssumme beträgt zumindest 350.000 Euro.
Zwei Männer (38 und 32 Jahre alt) werden beschuldigt, am 6. und am 13. Dezember in den frühen Morgenstunden in Lamprechtshausen (Flachgau) zwei Gartenhütten angezündet zu haben. An beiden Hütten entstand Totalschaden. Videoauswertungen und DNA-Spuren führten zu einem 38-jährigen österreichischen Verdächtigen aus dem Bezirk Wels-Land.
Bei der Einvernahme war der Mann teilgeständig und nannte auch seinen Komplizen, einen 32-jährigen Bosnier aus dem Bezirk Linz-Land, der vollinhaltlich geständig ist. Beide Männer werden auf freiem Fuß wegen Brandstiftung angezeigt. Die Schadenssumme beträgt mindestens 350.000 Euro.
