Brandstifter in Oberösterreich ausgeforscht

Zwei Männer (38 und 32 Jahre alt) werden beschuldigt, am 6. und am 13. Dezember in den frühen Morgenstunden in Lamprechtshausen (Flachgau) zwei Gartenhütten angezündet zu haben. An beiden Hütten entstand Totalschaden. Videoauswertungen und DNA-Spuren führten zu einem 38-jährigen österreichischen Verdächtigen aus dem Bezirk Wels-Land.