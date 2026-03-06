VHS Salzburg kündigt einem Viertel der Belegschaft

„Dafür sind leider auch Kündigungen von rund einem Viertel der 45-köpfigen Belegschaft unausweichlich, heißt es in einer Aussendung. „Dieser Schritt ist für uns außerordentlich schwierig und bricht uns fast das Herz.“ Die Mitarbeiter seien das Herzstück ihrer Integrationsarbeit und haben über Jahre eine unschätzbare Brücke mit viel Idealismus und Engagement für viele Menschen in der Gesellschaft gebaut. „Wir bedauern diesen Schritt zutiefst“, so die Direktorin Dr. Nicole Slupetzky. Sie spricht von einem extremen Preisdruck im Förderbereich.