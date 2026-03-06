Einigung zwischen Tageseltern und Geschäftsführung

„Eine Gewerkschaft kann mit einer Gehaltskürzung nie zufrieden sein“, sagt Michael Huber, GPA-Geschäftsführer. „Für uns ging es in erster Linie darum, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu schützen“ so der Gewerkschaftler. Die hätten das Ergebnis positiv aufgenommen. Aber: „Unsere Berechnungen zeigen, dass nicht die Tageseltern für die Misere verantwortlich sind. Die Zahlen des TEZ in der angespannten Lage sprechen für sich.“