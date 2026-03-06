Einigung zwischen Tageseltern und Geschäftsführung

Viele Salzburger Eltern bangten um die Kinderbetreuung, die Mitarbeiter im Tageselternzentrum (TEZ) um ihren Job und ihr Geld. Wie die „Krone“ berichtete, drohte rund 80 Tageseltern die Kündigung. Nun steht eine Einigung: Die Mitarbeiter verzichten auf fünf statt 20 Prozent ihres Gehalts.
Gewerkschaft, Betriebsrat und Geschäftsführung einigten sich am Donnerstagabend auf den Vorschlag. „Trotzdem muss jeder Mitarbeiter eine Unterschrift leisten und den Verzicht erklären“, sagt Daniela Kandler, Betriebsratsvorsitzende im TEZ. Es sei aber eine Betriebsvereinbarung in Vorbereitung.
Kandler ist erleichtert, dass die „existenzbedrohende Kürzung von 20 Prozent“ vom Tisch ist. „Das konnten wir abwenden!“, sagt die Betriebsratsvorsitzende. Denn würden alle Tageseltern wegbrechen, wären auch die Arbeitsplätze der anderen Angestellten bedroht. Tageseltern ohne pädagogische Ausbildung sollten ursprünglich auf eine Zulage verzichten, die 20 Prozent des Gehalts ausmachte.
Wie die Geschäftsführung die Schieflage in den Finanzen nun ausgleicht, dazu kann Kandler keine Aussage treffen.
„Eine Gewerkschaft kann mit einer Gehaltskürzung nie zufrieden sein“, sagt Michael Huber, GPA-Geschäftsführer. „Für uns ging es in erster Linie darum, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu schützen“ so der Gewerkschaftler. Die hätten das Ergebnis positiv aufgenommen. Aber: „Unsere Berechnungen zeigen, dass nicht die Tageseltern für die Misere verantwortlich sind. Die Zahlen des TEZ in der angespannten Lage sprechen für sich.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.