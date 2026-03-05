Farmteam sicherte sich mit Dreier den zweiten Rang

Doch dann zündete das Farmteam den Turbo. In einem furiosen Schlussabschnitt drehten Kogler mit seinem zweiten Treffer und Maul mit einem Doppelpack in den ersten fünf Minuten die Partie – 4:3. Schuster und Juhola (in Zwei-Mann-Überzahl) legten nach. Bevor Juhola den Schlusspunkt ins leere Tore setzte, konnten die Gäste aus Italien nur mehr Ergebniskorrektur betreiben. Am Ende stand ein spektakulärer 7:4-Erfolg für das Farmteam auf der Anzeigetafel.