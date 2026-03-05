Farmteam sicherte sich mit Dreier den zweiten Rang

Mit einem spektakulären Schlussdrittel drehten die RB Juniors das Alps-Hockey-League-Duell mit Asiago. Nach 1:3-Rückstand zündete das Farmteam den Turbo, traf sechsmal im letzten Abschnitt und siegte 7:4. Damit ist den Eisbullen Rang zwei in der Meisterrunde nicht mehr zu nehmen.
Mit einem 1:3-Rückstand gingen die RB Juniors ins dritte Drittel des Alps-Hockey-League-Duells mit Asiago. Nur Kogler hatten bis zu diesem Punkt etwas entgegenzusetzen, erzielte das zwischenzeitliche 1:2.
Doch dann zündete das Farmteam den Turbo. In einem furiosen Schlussabschnitt drehten Kogler mit seinem zweiten Treffer und Maul mit einem Doppelpack in den ersten fünf Minuten die Partie – 4:3. Schuster und Juhola (in Zwei-Mann-Überzahl) legten nach. Bevor Juhola den Schlusspunkt ins leere Tore setzte, konnten die Gäste aus Italien nur mehr Ergebniskorrektur betreiben. Am Ende stand ein spektakulärer 7:4-Erfolg für das Farmteam auf der Anzeigetafel.
Rang zwei ist den Salzburgern in der Meisterrunde nun nicht mehr zu nehmen, am Samstag steigt in der letzten Runde erneut das Salzburger Derby zwischen den jungen Eisbullen und den Zeller Eisbären.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.