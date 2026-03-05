Edlinger: „Nur die Hymne wird anders sein“

Die Salzburgerin Carina Edlinger feiert bei Paralympics ein besonderes Debüt. Die sehbeeinträchtigte Para-Athletin wird in Cortina von ihrer Familie unterstützt.
Und irgendwie ist es doch ein Paralympics-Debüt für Carina Edlinger! Und das, obwohl die 27-Jährige mit Pyeongchang 2018 und Peking 2022 bereits zweimal dabei war. Damals aber noch unter österreichischer Flagge. Denn seit vergangenem Sommer geht die gebürtige Fuschlerin aufgrund von Differenzen mit dem Verband als Tschechin an den Start. „Für mich ist das kein großes Thema mehr. Eigentlich wird nur die Hymne anders sein. Dann singe ich halt nicht mehr Land der Berge“, sagt Edlinger selbstbewusst.
Eigentlich wird nur die Hymne anders sein. Dann singe ich halt nicht mehr Land der Berge.
Carina Edlinger lernt die tschechische Hymne
Vielmehr wolle sie sich auf die anstehenden Bewerbe konzentrieren. „Der Fokus der letzten Wochen war schon voll und ganz auf die Paralympics. Deshalb blieb da auch nicht so viel Zeit für Freunde und Freizeit“, erklärt die Salzburgerin, die heuer nicht wie bei den anderen Paralympischen Spielen als Langläuferin, sondern als Biathletin an den Start gehen wird.
Und am besten auch ordentlich was umhängen will: „Natürlich möchte ich so gut wie möglich sein. Wenn es aber keine Goldene wird, ist das auch okay. Ich habe schon so viele Medaillen gewonnen und weiß, was ich kann. Noch einmal Gold wäre aber richtig geil!“, erzählt die Wintersportlerin, die bei Spielen unter fünf Ringen bereits eine Goldene und zwei Bronzemedaillen einsacken konnte.
Familie samt Hund dabei
Unterstützt wird die Neo-Tschechin dabei von der Familie, die bei den Bewerben vor Ort sein soll. „Eine richtig coole Geschichte. Auch wenn es für die Mama noch ungewohnt ist, mit der tschechischen Fahne anzufeuern“, scherzt sie auf dem Weg nach Italien. Auch auf Begleithund Riley ist in Cortina Verlass. „Er bedeutet mir einfach alles. Es ist beeindruckend, was ein Tier einem Menschen alles geben kann. Er ist einfach mein treuester Begleiter“, gibt die Ausnahmeathletin zu. Der schwarze Labradorrüde hinterließ seinen Pfotenabdruck bereits bei den Spielen in Asien und soll auch heuer wieder als Glücksbringer fungieren.
Bandscheibe zwickt
In naher Zukunft – also nach dem Großereignis – wird es Edlinger etwas ruhiger angehen. Ein Bandscheibenvorfall sorgt für Schmerzen. „Nach den Paralympics werde ich einige Wochen pausieren und die Verletzung auskurieren lassen.“
