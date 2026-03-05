Edlinger: „Nur die Hymne wird anders sein“

Familie samt Hund dabei

Unterstützt wird die Neo-Tschechin dabei von der Familie, die bei den Bewerben vor Ort sein soll. „Eine richtig coole Geschichte. Auch wenn es für die Mama noch ungewohnt ist, mit der tschechischen Fahne anzufeuern“, scherzt sie auf dem Weg nach Italien. Auch auf Begleithund Riley ist in Cortina Verlass. „Er bedeutet mir einfach alles. Es ist beeindruckend, was ein Tier einem Menschen alles geben kann. Er ist einfach mein treuester Begleiter“, gibt die Ausnahmeathletin zu. Der schwarze Labradorrüde hinterließ seinen Pfotenabdruck bereits bei den Spielen in Asien und soll auch heuer wieder als Glücksbringer fungieren.