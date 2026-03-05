Ihren 50er feiert die Chefdirigentin der Philharmonie Salzburg, Elisabeth Fuchs, übermorgen groß – und nutzt die Gelegenheit auch für ein wenig Selbstreflexion: „Es gibt niemanden, der lästiger war als ich, hat man mir einmal gesagt. Ich wusste ja nicht, dass andere Kulturschaffende nicht so viele Anfragen gestellt haben“, erzählt sie.