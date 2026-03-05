Vorteilswelt
Dirigentin Lisi Fuchs

„Es gibt niemanden, der lästiger war als ich“

Salzburg
05.03.2026 18:00
Elisabeth Fuchs hat sich mit ihrem Orchester für dieses Jahr wieder einiges vorgenommen. Unter ...
Elisabeth Fuchs hat sich mit ihrem Orchester für dieses Jahr wieder einiges vorgenommen. Unter anderem steht wieder der Jugend-Talentwettbewerb „Zeig dein Talent“ auf der Agenda.(Bild: Erika Mayer)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Ihren 50er feiert die Chefdirigentin der Philharmonie Salzburg, Elisabeth Fuchs, übermorgen groß – und nutzt die Gelegenheit auch für ein wenig Selbstreflexion: „Es gibt niemanden, der lästiger war als ich, hat man mir einmal gesagt. Ich wusste ja nicht, dass andere Kulturschaffende nicht so viele Anfragen gestellt haben“, erzählt sie. 

Aber ohne „Lästigsein“ bei potenziellen Geldgebern hätte Fuchs ihr Orchester nie zu dem auf- und ausbauen können, was es heute ist, ist sie überzeugt.

Über 200 Auftritte hat die Philharmonie Salzburg im vergangenen Jahr absolviert. Eine neue Bestmarke. Auch in finanzieller Hinsicht: „Wir haben das erste Mal seit zwei Jahren wieder ein Plus geschrieben“, berichtet Fuchs.

Das läge unter anderem auch an den symphonischen Konzerten, die im Großen Festspielhaus gespielt werden. „Mit unserem heurigen Michael Jackson Tribute Anfang Mai finanzieren wir wiederum die Musikvermittlung für Kinder.“

Die Kleinen stehen auch künftig stark im Fokus der Philharmonie Salzburg. So findet der Jugendwettbewerb „Zeig dein Talent“ heuer wieder statt. Bis zum 1. Mai können sich Kinder mit den unterschiedlichsten Talenten noch online dafür bewerben.

Bei „Zeig dein Talent“ stehen die Kleinen wieder auf der großen Bühne
Bei „Zeig dein Talent“ stehen die Kleinen wieder auf der großen Bühne(Bild: Erika Mayer)

Wer sich den Schritt auf die große Bühne noch nicht zutraut, der darf bei der Kinderfestspielwoche Ende Juni im Messezentrum erst einmal ganz zwanglos lauschen und Instrumente auch selbst ausprobieren.

Auf das erwachsene Publikum warten unter anderem Reinhold Messner, der zur Alpensinfonie spricht, J. S. Bachs Weihnachtsoratorium mit Verena Altenberger, Noël à Paris mit Maria Bill und Flamenco-Klänge mit Gitarrist Anoush Saadat.

Salzburg
05.03.2026 18:00
Salzburg

