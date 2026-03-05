ÖPNV bleibt in Filzmoos eine Baustelle

Den Kindern in der Gemeinde Filzmoos scheint es gutzugehen. Denn sie bekommen heuer nicht nur einen neuen Spielplatz, auch in der Volksschule wird bald saniert. Schon im Frühjahr soll der neue Spielplatz auf dem Grund des Freizeitparks fertig werden, berichtet Bürgermeister Josef Hofer (ÖVP) der „Krone“ beim Besuch vor Ort.