ÖPNV bleibt in Filzmoos eine Baustelle

In Filzmoos ist der Zusammenhalt groß. Für die Kleinsten sind heuer ein Spielplatz und ein Musikzimmer geplant. Nur der öffentliche Nahverkehr ist aus Sicht des Bürgermeisters nach wie vor ausbaufähig.
Den Kindern in der Gemeinde Filzmoos scheint es gutzugehen. Denn sie bekommen heuer nicht nur einen neuen Spielplatz, auch in der Volksschule wird bald saniert. Schon im Frühjahr soll der neue Spielplatz auf dem Grund des Freizeitparks fertig werden, berichtet Bürgermeister Josef Hofer (ÖVP) der „Krone“ beim Besuch vor Ort.
Sanierung und Zubau an der Volksschule sind hingegen ein längerfristiges Projekt. „Wir wollen heuer die Einreichplanung machen. Ob wir es mit den Ausschreibungen noch heuer schaffen, werden wir sehen“, so Hofer. Die Förderrahmen seien enger geworden.
In der Schule sei der Platz im Lehrerzimmer enorm knapp. Außerdem brauche es für moderne Lehrmethoden größere Klassenräume. Zudem soll ein Musikzimmer entstehen. Die Investition sei wichtig, auch wenn er nicht mit mehr Schülern rechnet: „Als Gemeinde schrumpfen wir nicht, aber größer werden wir auch nicht.“
Tatsächlich gibt es viele Ungarn, die wegen der Arbeit nach Filzmoos kommen. „Die ziehen her und ihre Kinder gehen bei uns in die Schule. Sie sind vollkommen integriert“, freut sich der Dorfchef.
Großer Brand in einem Hotel im Jahr 2024
Größter Posten im Haushalt ist heuer ein neues Feuerwehrfahrzeug. Der große Brand des Hotels Neubergerhof im August 2024 steckt vielen Bürgern noch in den Knochen. Die Solidarität rührt Hofer heute noch: „Da haben alle zusammengeholfen: Die Leute haben Kleidung gebracht, sogar Hundefutter.“ Ruckzuck waren damals die Evakuierten auch in Ersatzquartieren untergebracht.
Was noch nicht geklappt hat: Eine bessere Öffi-Anbindung. Gerade an der Grenze zur Steiermark sei das nicht optimal. Dabei würde sich Hofer wünschen, dass bei besseren Verbindungen auch mehr Gäste mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.