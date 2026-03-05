Tragwerk über den Alterbach wurde eingehoben

Beim Neubau der Geh- und Radwegbrücke am Bachwinkelweg im Stadtteil Sam ist das Tragwerk über den Alterbach eingehoben worden. Die neue Brücke ersetzt die gesperrte Altbrücke, wird deutlich breiter und soll Mitte April fertig und für den Verkehr freigegeben werden.
Beim Neubau der Geh- und Radwegbrücke am Bachwinkelweg im Stadtteil Sam wurde das Tragwerk über den Alterbach eingehoben. Zuvor wurden Fundamente mit Pfahlgründung, Widerlager und Böschungsverbau hergestellt.
Als nächste Schritte folgen die Anschlussbereiche an den Widerlagern (Schleppplatten) sowie weitere Beton- und Ausbauarbeiten, danach Arbeiten am Belag, an den Geländern und an den Anbindungen an die bestehenden Wege.
Die alte Brücke war wegen ihres Zustands gesperrt, die Umleitung bleibt bis zur Fertigstellung bestehen. Die Kosten sollen im Rahmen von 800.000 Euro brutto bleiben.
