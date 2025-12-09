So viele Milliarden würde eine Anhebung bringen

Die Grundsteuer wird in Österreich vom Bund festgelegt. Eingehoben wird sie aber von den Gemeinden, denen sie auch zur Gänze zugutekommt. Bezahlen muss die Grundsteuer der jeweilige Eigentümer.

Neben der aktuell politisch diskutierten Grundsteuer B für Grundstücke und Gebäude zum Wohnen bzw. für Gewerbe und Industrie, die den Gemeinden im Vorjahr immerhin 784 Millionen Euro eingebracht hat, gibt es noch die Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Flächen (2024: 28 Mio.).