ÖVP erteilt Erhöhung der Grundsteuer klare Absage

Dass die Gemeinden wenig Spielraum bei den Einnahmen haben, sei richtig, so Eibinger-Miedl. „Aber für den Bürger macht es am Ende des Tages keinen Unterschied, auf welcher Ebene er Steuern und Abgaben entrichtet. Die Österreicher haben eine der höchsten Abgabenquoten in ganz Europa. Und insofern bin ich nicht dafür, hier noch etwas obendrauf zu legen und den Bürgern neue Belastungen zu geben.“ Eine Erhöhung der Grundsteuer sei zudem nicht Teil des Regierungsabkommens, insofern sei sie in dieser Legislaturperiode kein Thema.