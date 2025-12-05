Vorteilswelt
„Bin überglücklich“

ÖSV-Hoffnung (17) sorgt für große Überraschung

Wintersport
05.12.2025 14:58
Katharina Gruber
Katharina Gruber(Bild: Andreas Tröster)

Für eine Überraschung aus österreichischer Sicht hat Katharina Gruber am Freitag zum Auftakt des Weltcups der Nordischen Kombiniererinnen gesorgt. Die erst 17-jährige ÖSV-Hoffnung landete im Kompaktbewerb am WM-Schauplatz des Vorjahres in Trondheim auf dem starken vierten Platz. 

Lisa Hirner sorgte als Sechste für ein weiteres Topergebnis. Den Sieg machten sich Ida Marie Hagen und Nathalie Armbruster aus, die Norwegerin gewann hauchdünn 0,1 Sekunden vor der Deutschen.

Gruber war auch nach dem Sprung schon auf Rang vier gelegen, Hirner verbesserte sich vom achten Rang um zwei Positionen. Für den Teenager war es das mit Abstand beste Ergebnis bisher, dementsprechend war ihre Reaktion: „Ich bin überglücklich. Das Wochenende hat super gestartet, ich freue mich schon auf morgen“, sagte Gruber.

Die Vorbereitung sei für die junge Oberösterreicherin auf der Schanze sehr gut gelaufen. „Die Leistung ist immer besser geworden. Was genau der Schlüssel war, weiß ich nicht genau“, gestand sie.

Die Leistung ist immer besser geworden. Was genau der Schlüssel war, weiß ich nicht genau.

Katharina Gruber

Hirner: „Es ist nicht das, wo ich hin will“
Hirner habe auf der Schanze zu kämpfen gehabt, meinte sie. „Das kann man mal so stehen lassen, aber es ist nicht das, wo ich hin will.“ Am Samstag haben die Frauen noch einen Massenstart auf dem Programm.

