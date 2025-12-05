Jetzt also doch! McLaren kramt Stallorder hervor

Keine Angst vor Verstappen

Diese Entscheidung entspräche dem Team-Willen. „Ich glaube nicht, dass es in irgendeiner Sportart ungewöhnlich ist, dass Kollegen Opfer füreinander bringen, um dem Team das zu geben, was es will.“ Brown gestand allerdings erneut auch Piastri noch Titelchancen ein und widersprach der Interpretation, man habe Angst vor Max Verstappen und Red Bull.