Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Oberösterreich

„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Tierecke
05.12.2025 15:00
Ob die Katzen Boncuk und Lucy oder Hund Lucky, sie alle suchen einen schönen Platz zum Leben.
Ob die Katzen Boncuk und Lucy oder Hund Lucky, sie alle suchen einen schönen Platz zum Leben.(Bild: Krone KREATIV/Tierheim Linz (2), Laura Berndl (1))

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut gemeint hat. Sie können adoptiert werden.

0 Kommentare
Nudel – der Scheue
(Bild: Tierheim Linz)

Nudel zeigt sich noch etwas scheu, beobachtet aber neugierig seine Umgebung. Die vierjährige Kornnatter sucht ein gut eingerichtetes Terrarium mit Kletter- und Versteckmöglichkeiten sowie Halter mit Verständnis für die Bedürfnisse der sanften Schlange. Tel.: 0732/247887.

Felicio – der Aufgeschlossene
(Bild: Pfotenhilfe Lochen)

Felicio sehnt sich nach Liebe und Geborgenheit im eigenen Zuhause. Der Kater ist erst im Frühjahr 2025 geboren, verhält sich aufgeschlossen, neugierig und verspielt. Am liebsten würde er mit einem weiteren Gefährten umziehen. Tel.: 0664/8485571.

Skylla – für Reptilienfreunde
(Bild: Tierheim Linz)

Skylla wurde in einem Linzer Park gefunden und kam in schlechtem Zustand ins Linzer Tierheim. Dank guter Pflege hat sich die Bartagame von den Anzeichen einer beginnenden Rachitis gut erholt und ist nun wieder fit. Skylla braucht eine Unterbringung mit UV-Licht und Wärmeplätzen bei reptilienerfahrenen Personen. Tel.: 0732/247887.

Boncuk – der Freigänger
(Bild: Tierheim Linz)

Boncuk machte reine Wohnungshaltung unglücklich. Der einjährige Kater wurde unsauber. Bei einer Untersuchung festgestellte Harnkristalle können mit Spezialfutter und Medikamenten in den Griff gebracht werden. Tel.: 0732/247887.

Lucky – der Unsichere
(Bild: Laura Berndl)

Lucky kam ursprünglich als Straßenhund aus dem Ausland in eine Familie mit vielen Kindern, was ihn überforderte. Durch viel Training hat der 11-jährige Hund große Fortschritte gemacht, in unbekannten Situationen kann er aber in alte Muster zurückfallen. Wer gibt ihm eine Chance? Tel.: 0732/247887.

Lesen Sie auch:
Symbolfoto
Ihre Spende hilft!
Unterstützen Sie den Verein „Freunde der Tierecke“
23.09.2014
Interview
„Murmeltiere brauchen keine Wurstsemmel!“
06.11.2025
Alle Bundesländer
Ihr Kontakt zur „Krone“-Tierecke
01.02.2016
Lucy – die Freundliche
(Bild: Tierheim Linz)

Lucy war in ihrem früheren Zuhause mit dem vorhandenen Kater überfordert. Ihre Unsauberkeit hatte vermutlich gesundheitliche Gründe, es wurden Struvitsteine festgestellt. Die zweijährige Samtpfote benötigt daher Spezialfutter, das ihre Harnwege unterstützt. Ein Einzelplatz mit Möglichkeit zum Freigang wäre ideal für Lucy. Tel.: 0732/247887.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine