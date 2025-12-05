„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut gemeint hat. Sie können adoptiert werden.
Nudel zeigt sich noch etwas scheu, beobachtet aber neugierig seine Umgebung. Die vierjährige Kornnatter sucht ein gut eingerichtetes Terrarium mit Kletter- und Versteckmöglichkeiten sowie Halter mit Verständnis für die Bedürfnisse der sanften Schlange. Tel.: 0732/247887.
Felicio sehnt sich nach Liebe und Geborgenheit im eigenen Zuhause. Der Kater ist erst im Frühjahr 2025 geboren, verhält sich aufgeschlossen, neugierig und verspielt. Am liebsten würde er mit einem weiteren Gefährten umziehen. Tel.: 0664/8485571.
Skylla wurde in einem Linzer Park gefunden und kam in schlechtem Zustand ins Linzer Tierheim. Dank guter Pflege hat sich die Bartagame von den Anzeichen einer beginnenden Rachitis gut erholt und ist nun wieder fit. Skylla braucht eine Unterbringung mit UV-Licht und Wärmeplätzen bei reptilienerfahrenen Personen. Tel.: 0732/247887.
Boncuk machte reine Wohnungshaltung unglücklich. Der einjährige Kater wurde unsauber. Bei einer Untersuchung festgestellte Harnkristalle können mit Spezialfutter und Medikamenten in den Griff gebracht werden. Tel.: 0732/247887.
Lucky kam ursprünglich als Straßenhund aus dem Ausland in eine Familie mit vielen Kindern, was ihn überforderte. Durch viel Training hat der 11-jährige Hund große Fortschritte gemacht, in unbekannten Situationen kann er aber in alte Muster zurückfallen. Wer gibt ihm eine Chance? Tel.: 0732/247887.
Lucy war in ihrem früheren Zuhause mit dem vorhandenen Kater überfordert. Ihre Unsauberkeit hatte vermutlich gesundheitliche Gründe, es wurden Struvitsteine festgestellt. Die zweijährige Samtpfote benötigt daher Spezialfutter, das ihre Harnwege unterstützt. Ein Einzelplatz mit Möglichkeit zum Freigang wäre ideal für Lucy. Tel.: 0732/247887.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.