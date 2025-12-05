Österreicher (62) hustete – und brach tot zusammen

Unfassbare Tragödie rund um einen 62-jährigen Österreicher auf der Ferieninsel Phuket: Der Urlauber starb vor wenigen Tagen in seinem Hotelzimmer. Eine Obduktion soll nun die Todesursache klären.
Weiße Sandstrände, kristallklares Wasser, feine Restaurants, nette Menschen – nicht umsonst steht der Ferienort Kata im Südwesten der Insel Phuket bei Urlaubern hoch im Kurs. Doch Mitte der Woche legte sich ein dunkler Schatten über das beschauliche Dorf.
Frau wurde Augenzeugin des Dramas
Denn auch ein Paar aus Österreich wollte sich im sonnigen Thailand den Winter verkürzen und buchte eine zweiwöchige Reise im Paradies. Der Trip sollte in einer Tragödie enden: In der Nacht auf Dienstag – seine Frau hatte sich bereits zu Bett begeben – gönnte sich Andreas N. noch zwei, drei Biere und ein paar Zigaretten in seinem Hotelzimmer.
Gegen 5.30 Uhr früh wurde die Frau durch lautes Husten ihres Partners aus dem Schlaf gerissen, wie sie später bei der Polizei aussagen sollte. Der 62-Jährige war plötzlich unruhig, irrte durch das Zimmer – und brach schließlich tot vor der Balkontür zusammen.
Die Frau alarmierte sofort das Hotelpersonal, das die Rettungskette in Gang setzte. Doch es war zu spät: Alle Wiederbelebungsmaßnahmen scheiterten, ein Arzt konnte nur noch den Tod des Touristen feststellen. Die genaue Ursache seines Ablebens soll nun eine Obduktion klären. Wie lokale Medien berichten, soll der Mann seit Jahren an Bluthochdruck gelitten und dagegen Medikamente eingenommen haben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.