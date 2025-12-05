Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Bugs-Bunny-Prozess“

Netanyahu verspottet sein Korruptionsverfahren

Außenpolitik
05.12.2025 15:49
„Diese Farce kommt das Land teuer zu stehen“, meckerte Netanyahu in dem Video.
„Diese Farce kommt das Land teuer zu stehen“, meckerte Netanyahu in dem Video.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe Stoyan Nenov)

Zumindest in der Außenwirkung liegen die Nerven beim israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu nicht blank: Das gegen ihn laufende Korruptionsverfahren hat er völlig ungeniert verhöhnt.

0 Kommentare

Eines gleich vorweg: Um einen Deepfake handelt es sich hier nicht. In seinem nun veröffentlichten Video hält Netanyahu tatsächlich eine Bugs-Bunny-Figur hoch und zieht die Staatsanwaltschaft durch den Kakao. Diese soll nämlich als Belastungsmaterial angeblich auch eine Puppe erwähnen, die er vor 29 Jahren als Geschenk für seinen Sohn erhalten habe. „Ab jetzt wird dieser Prozess als Bugs-Bunny-Prozess bekannt sein“, lästerte der Regierungschef in dem Video.

Erneut sprach Netanyahu von einem als politisch motivierten Prozess, dessen Ziel es sei, ihn aus dem Amt zu zwingen. Auch von jeglichem Fehlverhalten will er nach wie vor nichts wissen. Seinen umstrittenen Antrag auf Begnadigung verteidigte er ebenfalls.

Hier sehen Sie das Video mit dem Kuscheltier:

Geschenkannahme und Gefälligkeiten stehen im Raum
Gegen Netanyahu läuft ein Prozess wegen Korruption. Dem Regierungschef und seiner Frau Sara wird zur Last gelegt, von Milliardären Geschenke – darunter Schmuck, Champagner und Zigarren – im Wert von mehr als 260.000 Dollar (222.869,88 Euro) im Gegenzug für politische Gefälligkeiten angenommen zu haben. Außerdem soll Netanyahu versucht haben, mit israelischen Medien eine für ihn günstige Berichterstattung auszuhandeln.

Drei Gerichtstermine pro Woche
Netanyahu ist der erste amtierende Ministerpräsident in der Geschichte Israels, der sich wegen Korruption vor Gericht verantworten muss. Das Verfahren läuft seit sechs Jahren, in jüngster Zeit muss der Regierungschef dreimal wöchentlich vor Gericht erscheinen. „Diese Farce kommt das Land teuer zu stehen“, meckerte Netanyahu in dem Video. „Das kann ich nicht hinnehmen – also habe ich eine Begnadigung beantragt.“ Vor wenigen Tagen hatte Netanyahu bei Israels Staatschef Isaac Herzog ein Begnadigungsgesuch eingereicht und dies damit begründet, der Prozess gegen ihn spalte das Land.

Lesen Sie auch:
Der israelische Premier musste schon mehrmals vor Gericht erscheinen.
Korruptions-Prozess
Netanyahu bat Israels Präsidenten um Begnadigung
30.11.2025
„Krone“-Kommentar
Netanyahus Canossagang
03.12.2025

Bereits vor dem Überfall der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 war Netanyahu unter massivem politischen Druck gestanden. Ein von seiner rechtsreligiösen Regierung vorangetriebener Umbau der Justiz löste monatelange Massenproteste aus. Trotz des durch das Massaker ausgelösten Gaza-Kriegs trieb die Staatsanwaltschaft das Korruptionsverfahren gegen Netanyahu in den vergangenen zwei Jahren weiter voran.

Vor wenigen Wochen hatte bereits US-Präsident Donald Trump den israelischen Präsidenten zur vorsorglichen Begnadigung seines Verbündeten Netanyahu aufgefordert.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Derzeit in Testphase
China: Hier regelt „RoboCop“ Verkehr auf Kreuzung
Von links: EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger
Ukraine-Krieg
OSZE-Ministerrat will Waffenstillstand überwachen
Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Vor der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch würdigten sich die einst befreundeten Damen ...
Prügelei um 100 Euro
Eskalierter Damenabend bringt „Furien“ vor Gericht
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
259.012 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
140.435 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
135.107 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...
Mehr Außenpolitik
Jetzt Diversion?
Ex-Stadtchef zahlt vor Prozess 19.061 Euro zurück
Zweidrittelmehrheit
Billigstrom-Gesetz: Regierung nun auf Stimmenfang
1,7 Mio. betroffen
Leseprobleme hängen mit sozialer Herkunft zusammen
„Bugs-Bunny-Prozess“
Netanyahu verspottet sein Korruptionsverfahren
Was ab Jänner gilt
Jugend schäumt: Merz peitscht Rentenpaket durch
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf