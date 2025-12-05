Netanyahu verspottet sein Korruptionsverfahren

Drei Gerichtstermine pro Woche

Netanyahu ist der erste amtierende Ministerpräsident in der Geschichte Israels, der sich wegen Korruption vor Gericht verantworten muss. Das Verfahren läuft seit sechs Jahren, in jüngster Zeit muss der Regierungschef dreimal wöchentlich vor Gericht erscheinen. „Diese Farce kommt das Land teuer zu stehen“, meckerte Netanyahu in dem Video. „Das kann ich nicht hinnehmen – also habe ich eine Begnadigung beantragt.“ Vor wenigen Tagen hatte Netanyahu bei Israels Staatschef Isaac Herzog ein Begnadigungsgesuch eingereicht und dies damit begründet, der Prozess gegen ihn spalte das Land.