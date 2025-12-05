Auf Sturz im Eiskanal folgte Besuch im Krankenhaus

Skeleton-Talent Sarah Baumgartner schaffte es im zweiten Rennen beim Bewerb in Altenberg nicht ins Ziel. Die Salzburgerin stürzte und musste sich dann im Krankenhaus untersuchen lassen.
„Ich habe mich auf das zweite Rennen gefreut“, sagte Skeleton-Talent Sarah Baumgartner, die gerade für die Europacup-Bewerbe in Altenberg (D) ist. Im ersten Rennen dort wurde sie 15. „Besser als ich gedacht habe“, zeigte sie sich mit ihrer Premiere im Eiskanal von Altenberg zufrieden. Viele ihre Konkurrentinnen haben schon Erfahrungswerte dort, sie musste sie erst machen.
Und diese Erfahrungen waren im zweiten Rennen am Freitag schmerzhaft. Im Kreisel passierte der SSM-Schülerin ein Fehler, die 18-Jährige kam zu Sturz, musste sich dann im Krankenhaus untersuchen lassen. „Mal schauen, was die sagen, ist aber nicht so schlimm“, kann sie vor der Diagnose leichte Entwarnung geben.
