Auf Sturz im Eiskanal folgte Besuch im Krankenhaus

„Ich habe mich auf das zweite Rennen gefreut“, sagte Skeleton-Talent Sarah Baumgartner, die gerade für die Europacup-Bewerbe in Altenberg (D) ist. Im ersten Rennen dort wurde sie 15. „Besser als ich gedacht habe“, zeigte sie sich mit ihrer Premiere im Eiskanal von Altenberg zufrieden. Viele ihre Konkurrentinnen haben schon Erfahrungswerte dort, sie musste sie erst machen.