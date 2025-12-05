Macht und Kontrolle sind Warnsignale für Gewalt

Laut der Untersuchung, die das Frauenservice Wien in Auftrag gegeben hat, zeigten die Fälle Parallelen. Bei der Hälfte aller Taten waren Besitzdenken und das Ausüben psychischer Gewalt ausschlaggebend. Oft versuchten eifersüchtige Täter zuvor, Druck und Kontrolle auszuüben, etwa durch Stalking. Ein weiterer Faktor ist Pflegeverantwortung. In solchen Fällen begingen die Täter nach der Ermordung ihrer Frau oft Suizid.