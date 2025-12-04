Neue Bilder von Epstein-Insel zeigen Zahnarztstuhl

Freigabe von Epstein-Akten steht kurz bevor

Vor rund zwei Wochen hat US-Präsident Donald Trump ein Gesetz zur Freigabe von Akten zum Fall Epstein unterzeichnet – damit beugte er sich dem Druck seiner Partei und des Parlaments, nachdem er sich lange gegen diesen Schritt gewehrt hatte. Laut Gesetz soll das Justizministerium nicht als geheim eingestufte Epstein-Akten spätestens 30 Tage nach Inkrafttreten veröffentlichen. Spätestens Mitte Dezember müsste das also passieren.